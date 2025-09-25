Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 25 de septiembre de 2025
Domingo Cejas, presentando actuaciones de Lanzarote Recicla. CBL

El Cabildo busca 10 millones de euros para mejorar el Complejo de Zonzamas

Se confía en tener financiación del Gobierno de Canarias, según Domingo Cejas

José R. Sánchez López

Arrecife

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:36

La optimización de recursos en el Complejo Ambiental de Zonzamas precisa de inversiones por valor de más de 10 millones de euros; según dijo este miércooles Domingo Cejas, consejero cabildicio de Residuos, en la presentación de propuestas de Lanzarote Recicla.

Ya se negocia para conseguir fondos. En especial, con el Gobierno de Canarias. Se contemplan cuatro acciones principales, respondió el consejero a pregunta de CANARIAS7.

Del Ejecutivo se espera que llegue la partida de 2,5 millones de euros para cerrar el espacio de descarga de la fracción resto.

Para voluminosos se contempla otra acción valorada en 2,5 millones; siendo de 3 millones de euros la inversión para el plan contra incendios. El resto del dinero a emplear será para mejorar accesos de vehículos y para acometer obras de rango menor.

Compostaje

También dijo Cejas que en días se adjudicará la construcción de la planta de compostaje. Se licitó por casi 7 millones de euros.

Se presentaron cuatro ofertas en tiempo y forma, todas ellas por importes por debajo del precio del salida. Habrá sobrante, en consecuencia, dijo Cejas, para financiar parte de las acciones orientadas a mejorar otros recursos en Zonzamas.

Se aspira a que las obras puedan empezarse en pocas semanas, a bien de que la nueva planta pueda estrenarse entre fin de 2026 y cpmienzos de 2027.

