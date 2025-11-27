Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Antigua sede de la ONCE en Arrecife, opción para albergar instalaciones sociales cabildicias. CBL

El Cabildo baraja ofertas para estrenar cuatro edificios de uso sociosanitario

Hay opciones para tener tres infraestructuras en Arrecife y una cuarta en Tinajo. No ha habido propuestas válidas para las sedes en Haría y Yaiza

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Arrecife

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:44

Este otoño parece que va a resultar medianamente productivo para el Cabildo, en el marco del proceso dado a conocer a comienzos de octubre, con intención de estrenar seis inmuebles de uso sociosanitario en diversos puntos de la isla; con un presupuesto de partida de más de 9,1 millones de euros. Se debe a que se han recibido propuestas en condiciones para que prosperen las tres actuaciones programadas para Arrecife, así como para la que se ha previsto para Tinajo; mientras que habrá que replantear la estrategia para que también salgan adelante las opciones fijadas para Haría y Yaiza.

En la primera de las apuestas centradas en Arrecife, con el afán de tener un edificio para el sector de dependencia-discapacidad, en régimen residencial, de al menos 15 plazas, se han sumado dos propuestas ajustadas a las pretensiones oficiales. Una de ellas viene de la mano de la mercantil Teoría Plus, mientras que la segunda es de la ONCE, entidad que ha estrenado sede en fechas recientes, con lo que puede negociar con el inmueble que posee entre La Porra y Grieta.

La segunda apuesta en la capital tiene que ver con un inmueble con destino al sector de dependencia-discapacidad intelectual y física, en régimen de estancia diurna, con al menos 20 plazas. Constan ofrecimientos de ONCE, Fundos Atlánticos, Sergio José Hernández Quintero y Sertelan; según documentación hecha pública en días pasados.

Y la tercera apuesta en el municipio capitalino guarda relación con un inmueble con destino al sector de dependencia-mayores en régimen de estancia diurna, de al menos 20 plazas. Repiten Fundos Atlánticos, Sergio José Hernández Quintero y Sertelan, añadiéndose una cuarta opción, planteada por Juan Pablo Cabrera Borges, tras la supervisión oportuna de los técnicos.

En cuanto a la infraestructura de Tinajo, consistente en un inmueble con destino al sector de dependencia-mayores en régimen de estancia diurna, de al menos 20 plazas, hay una propuesta con todos los parabienes, de la mercantil Purificación Barreto.

Sur y norte, a revisar

En cuanto al inmueble en el municipio de Yaiza, con destino al sector de la dependencia-mayores, con mínimo 15 plazas; y la edificación en Haría, con destino al sector de dependencia-mayores en régimen residencial, para al menos 10 plazas; habrá que reformular la planificación.

En el particular sureño resulta que no se han dado ofertas, de modo que el lote se ha declarado desierto. Y en lo que norte respecta, hubo una oferta, que se ha declinado, por contener un precio por encima de lo establecido.

