Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 21 de septiembre de 2025
Vista exterior del Consistorio de Haría. COBER LANZAROTE

Haría busca alumbrado festivo para las dos próximas navidades

De presupuesto se cuenta con cerca de 200.500 euros

J.R.S.L.

Haría

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:37

La misma entidad que asuma el montaje del alumbrado navideño en los principales pagos de Haría, dentro de poco más de dos meses, se deberá encargar igualmente de la ornamentación festiva callejera de las fiestas navideñas de finales de 2026 y comienzos de 2027. Así consta en las bases de la licitación dada a conocer por el Ayuntamiento que preside Alfredo Villalba, de reciente puesta en conocimiento.

De presupuesto en conjunto se ha establecido un desembolso de poco menos de 200.500 euros. Y con la posibilidad de que esta misma cantidad sea la que valga para una prórroga por dos años, que garantizaría el alumbrado festivo de las campañas 2027-2028 y 2028-2029. En todos los casos, con el encendido entre finales de noviembre y comienzos de diciembre, quedando el apagado para después del día de Reyes.

Las entidades interesadas, con opciones para las empresas que ya tienen contrato con otros municipios de la isla, tendrán hasta el 16 de octubre para tramitar ofertas. Se valorarán de manera prioritaria, a bien de tener cerrado el contrato en los primeros días de noviembre, en aras de favorecer el montaje del material.

Mejoras en el Gimnasio Municipal

En relación con Haría, por otra parte, cabe señalar que se ha cerrado la compra del nuevo instrumental a colocar en el Gimnasio Municipal. En la adjudicación figura el compromiso de contar con la nueva logística a cambio del pago de casi 37.850 euros. La entrega se espera que sea efectiva antes de que acabe el año.

