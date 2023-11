Buena música, por el festival Canari

CANARIAS7 Arrecife Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Este fin de semana se desarrolla la primera edición del festival Canari, con actividades por varios espacios de Lanzarote y La Graciosa.

A nivel musical, en Arrecife actúan en la tarde-noche de este viernes, Recova, The Parrots y Melenas. En la tarde-noche del sábado, explanada del Castillo de San José, The Divine Comedy, Maika Makovski, Ya No Te Quiero y Adora.

Para las citas musicales quedaban este pasado jueves algunas entradas a la venta, en la web oficial, https://festivalcanari.com/. Para la primera fecha se cuenta con cerca de 300 asientos. Para la segunda se dispondrán unas 600 butacas. Además, en el viaje por mar a La Graciosa, con un centenar de plazas, se contará de nuevo con Maika Makovski. La organización corre a cargo del mismo equipo de profesionales que lleva años al frente de Sonidos Líquidos.