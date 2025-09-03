Más británicos, irlandeses y españoles compensan la caída del turismo alemán En 2025 se acentúa el liderazgo de los viajeros venidos de Reino Unido. Además de la pérdida de germanos hay retroceso del mercado neerlandés

José Ramón Sánchez López Arrecife Miércoles, 3 de septiembre 2025

El turismo va camino de tener en 2025 en Lanzarote un nuevo periodo máximo en cuanto a entradas, vistos los números hasta julio, con casi 2,03 millones de viajeros, con repunte del 4,3% con respecto al espectacular 2024. Obedece a que se crece en la práctica totalidad de los mercados; con las salvedades de Países Bajos, por poco; y de los visitantes de Alemania, con números que pueden preocupar.

Desde Reino Unido se certificó la entrada de más de 1,03 millones de visitantes durante los siete primeros siete meses; de modo que se extrema la dependencia del sector turístico de Lanzarote con el mercado británico. Supusieron los viajeros de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte el 50,86% de las entradas .

Y también hay que tener en cuenta cómo sigue ganando enteros el vecino mercado irlandés. Fueron casi 227.000 viajeros del país del trébol los anotados hasta julio, estimación equivalente al 11,17% de las entradas; cuando hasta hace no mucho tiempo atrás suponían menos de la décima parte del conjunto turístico.

Como tercera referencia tras el balance cerrado a mediados del verano aparece el mercado nacional, con cerca de 185.500 visitantes; registro por encima del significado por el mercado alemán, con apenas algo más de 176.500 entradas y un retroceso de varias decenas de miles de entradas. Se invierten las posiciones con respecto a lo que fue común en años precedentes.

El mercado español viene a suponer, de manera porcentual, el 9,14% de las visitas; mientras que el mercado germano rebaja su influencia a una estimación cercana al 8,69%; lejos en consecuencia de periodos en que supuso un mínimo de la décima parte de los turistas que tienen en Lanzarote su lugar de descanso.

Otras procedencias

En positivo cabe considerar, por otro lado, el comportamiento de subida continuada que sigue mostrando el turismo francés, lejos del peso testimonial que solía tener en los primeros años del siglo. De suelo galo consta la llegada de casi 140.300 visitantes hasta el cierre del séptimo mes, valor equivalente al 6,91% del total.

E igualmente se mantiene en tónica de repunte el mercado italiano, con un porcentaje cercano al 2,46%, fruto de la llegada de algo menos de 50.000 viajeros durante los primeros siete meses.

En cuanto a otras procedencias, de Países Bajos llegaron algo más de 51.000 visitantes en el periodo aludidos, con leve pérdida en relación a 2024 y un peso porcentual del 2,51%; y sobre 37.900 escandinavos, con ligero aumento y un peso sobre el conjunto cifrado en el 1,86%.