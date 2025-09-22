The Rodfather II conquista la XXXII Puerto Calero Marlin Cup

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:47 Compartir

Puerto Calero volvió a ser escenario de la gran cita de la pesca deportiva en Lanzarote con la XXXII Puerto Calero Marlin Cup, un torneo que este año se recordará por su emoción y sus cifras históricas: 16 picadas y 7 marlines azules reportados a control, dentro de un total de 24 picadas en los dos días de competición, un registro muy poco común que confirma la espectacularidad de esta edición.

La jornada final arrancó con fuerza. La embarcación Papichulo abrió el día con el reporte de un marlin azul marcado por el juvenil Luis Eduardo Ferrer, que se llevó el premio al primer juvenil en marcar. Apenas un par de horas después, a las 12:50, el Luyaira, patroneado por Carmelo Pérez, lograba su segundo Marlin del torneo y se colocaba al frente de la clasificación con 1.000 puntos, convirtiéndose en el gran favorito al triunfo.

Sin embargo, la emoción no había hecho más que empezar. La embarcación The Rodfather II, de Adrián Arcay, sorprendió con dos picadas decisivas, la primera a las 13:26 y la segunda a las 16:25, que elevaron su puntuación hasta los 1.500 puntos. Esa remontada le permitió arrebatar la victoria a Luyaira y hacerse con el título de campeón de la XXXII Puerto Calero Marlin Cup. El tercer lugar fue para la embarcación El Pichón, de Xerach Bernardo Lucas, que completó el podio tras un torneo muy reñido.

Los premios estuvieron a la altura del prestigio del torneo. El primer clasificado recibió un seguro anual para embarcación de recreo de Murimar Seguros, además de la inscripción al Mundial de Costa Rica y una bolsa de viaje de 3.000 euros. El segundo clasificado fue premiado con 3.000 euros en combustible, gentileza de DISA, y una varada cortesía de Calero Marinas. Por su parte, el tercer clasificado, El Pichón de Xerach Bernardo Lucas, se llevó un cheque regalo de 2.500 euros en electrónica Simrad, cortesía de Salitre Sport Fishing.

Tras la entrega de trofeos, participantes y acompañantes celebraron una animada cena en el restaurante Amura, que culminó con una fiesta temática dedicada a La Vieja Habana, poniendo el broche perfecto a una edición inolvidable.

La organización subrayó que el elevado número de picadas reportadas —24 en total durante los dos días de torneo— es un hecho excepcional que pone en valor la extraordinaria riqueza de las aguas de Lanzarote como destino de pesca deportiva de altura.

El éxito del campeonato no habría sido posible sin el apoyo de los patrocinadores y colaboradores: Turismo Lanzarote, Ayuntamiento de Yaiza (Área de Deportes), Cicar, Aon, Santander, Ereza, Grupo Maderas Marcial González, Excavaciones Tiagua, Murimar Seguros, DISA, Calero Marinas y Salitre Sport Fishing.

