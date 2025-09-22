Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo María Mendez hace balance del primer semestre del año de RTVC

Puerto Calero celebra la XXXII Marlin Cup, único torneo en España con pase al mundial

Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:38

Con un total de 47 embarcaciones inscritas, Puerto Calero celebra desde hoy la XXXII edición de la Puerto Calero Marlin Cup, el torneo de pesca de altura más importante de Canarias y único en España que clasifica para el Campeonato Mundial de Costa Rica.

Este carácter exclusivo ha convertido al certamen en un referente internacional, atrayendo a deportistas y aficionados de todo el ámbito nacional que encuentran en las aguas de Lanzarote, un escenario privilegiado para esta práctica.

La cita comienzó el jueves pasao con la tradicional reunión de patrones a las 20:00 horas en Puerto Calero, y continuó con dos intensas jornadas de pesca el viernes y sábado, cuando las embarcaciones partirerón al mar a las 9:00 de la mañana. La salida conjunta de las 47 unidades promete, un año más, una imagen espectacular tanto para participantes como para el público asistente. El cierre fué en el restaurante Amura, con la cena entrega de trofeos y posterior fiesta inspirada en la vieja Habana.

La competición mantiene su compromiso con la sostenibilidad y el respeto por el medio marino, aplicando normas de captura y suelta que garantizan la conservación de especies como el marlín azul, protagonista indiscutible del torneo.

El evento es posible gracias al apoyo institucional y empresarial, contando con el patrocinio del Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Yaiza desde su área de Deportes, así como de empresas privadas como Cicar, Banco Santander, Aon, Grupo Eresa, Salitre, Grupo Tiagua y Maderas Marcial González.

La Puerto Calero Marlin Cup no solo constituye un reto deportivo de primer nivel, sino también un motor de dinamización económica y turística, proyectando a Lanzarote como un destino náutico de referencia en Europa.

Toda la información referente al torneo se puede encontrar en la web www.caleromarinasmarlincup.com

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Gobierno pasa a Canarias a prealerta por calor tras una noche por encima de los 30 grados
  2. 2 Meneo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: ¿Sánchez pasa de Vox al PP?
  3. 3 MetroGuagua no sale del túnel de Santa Catalina
  4. 4 Asaltan con cuchillo a un taxista en Telde de madrugada
  5. 5 Controlado un conato de incendio en una casa cueva en Santa Lucía de Tirajana
  6. 6 Así será el módulo penitenciario del hospital Insular: sala de espera y cinco habitaciones
  7. 7

    Cazas alemanes interceptan un avión-espía ruso sobre el mar Báltico
  8. 8 Condenado por estafar a un matrimonio al que vendió una casa prefabricada que nunca entregó
  9. 9 Las bicicletas son para los valientes: La Fiesta de la Bici recorre Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 Tobey y Wong sacan el orgullo en la odisea del derbi (85-86)

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Puerto Calero celebra la XXXII Marlin Cup, único torneo en España con pase al mundial

Puerto Calero celebra la XXXII Marlin Cup, único torneo en España con pase al mundial