Puerto Calero celebra la XXXII Marlin Cup, único torneo en España con pase al mundial

Con un total de 47 embarcaciones inscritas, Puerto Calero celebra desde hoy la XXXII edición de la Puerto Calero Marlin Cup, el torneo de pesca de altura más importante de Canarias y único en España que clasifica para el Campeonato Mundial de Costa Rica.

Este carácter exclusivo ha convertido al certamen en un referente internacional, atrayendo a deportistas y aficionados de todo el ámbito nacional que encuentran en las aguas de Lanzarote, un escenario privilegiado para esta práctica.

La cita comienzó el jueves pasao con la tradicional reunión de patrones a las 20:00 horas en Puerto Calero, y continuó con dos intensas jornadas de pesca el viernes y sábado, cuando las embarcaciones partirerón al mar a las 9:00 de la mañana. La salida conjunta de las 47 unidades promete, un año más, una imagen espectacular tanto para participantes como para el público asistente. El cierre fué en el restaurante Amura, con la cena entrega de trofeos y posterior fiesta inspirada en la vieja Habana.

La competición mantiene su compromiso con la sostenibilidad y el respeto por el medio marino, aplicando normas de captura y suelta que garantizan la conservación de especies como el marlín azul, protagonista indiscutible del torneo.

El evento es posible gracias al apoyo institucional y empresarial, contando con el patrocinio del Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Yaiza desde su área de Deportes, así como de empresas privadas como Cicar, Banco Santander, Aon, Grupo Eresa, Salitre, Grupo Tiagua y Maderas Marcial González.

La Puerto Calero Marlin Cup no solo constituye un reto deportivo de primer nivel, sino también un motor de dinamización económica y turística, proyectando a Lanzarote como un destino náutico de referencia en Europa.

Toda la información referente al torneo se puede encontrar en la web www.caleromarinasmarlincup.com