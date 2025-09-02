Lanzarote Calero Sailing Team cierra el Mundial de la 44Cup con la mirada puesta en Fuerteventura El equipo firmó un quinto puesto en una de las mangas más duras del campeonato

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:17

Lanzarote Calero Sailing Team, el representante español en la 44Cup, ha concluido el Mundial disputado en Scheveningen tras cuatro días de condiciones extremas en el Mar del Norte, con rachas que superaron los 35 nudos y un campo de regatas de máxima exigencia.

En este escenario, el equipo firmó un quinto puesto en una de las mangas más duras del campeonato, así como varias montadas primeros en barlovento, confirmando que, con algunos ajustes, puede navegar en el mismo ritmo que los equipos de cabeza y consolidar su progresión en la clase.

El armador, Daniel Calero, valoró así la experiencia:

«Con algunos ajustes y regateando en aguas canarias vemos la posibilidad de hacer un gran final de temporada. Haber estado en un campeonato tan exigente y lograr un quinto puesto en una manga clave nos demuestra que estamos cada vez más cerca de los de arriba. El equipo sigue creciendo y aprendiendo.»

El Lanzarote Calero Sailing Team desarrolla este proyecto con el apoyo de Turismo de Lanzarote y los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, junto a Calero Marinas y Calmar como socios estratégicos. Además, cuenta con EquipYacht y Alegra Travels en la provisión de equipamiento y logística, y con el respaldo técnico de Harken, Gottifredi Maffioli, North Sails y Magic Marine, así como el patrocinio internacional de Lanzarote Investment y John D. Wood & Co.

La temporada 2025 concluirá en Marina Jandía, Fuerteventura, del 19 al 23 de noviembre, la nueva marina deportiva de Calero Marinas, donde el equipo español confía en aprovechar su experiencia acumulada para firmar su mejor resultado del año.