La Cámara de Lanzarote lidera el mayor plan de activación territorial: 138 proyectos y 646 millones en 10 años

Con el objetivo de transformar Lanzarote y La Graciosa desde una mirada transversal y colectiva, la Cámara de Comercio ha desarrollado un Plan de activación económica para el Cabildo de Lanzarote que pretende marcar un punto de inflexión en el modelo de desarrollo de las islas. José Valle, presidente de la Cámara, detalla en esta entrevista los pilares de esta estrategia basada en la colaboración público-privada, que articula 138 proyectos, una inversión estimada de 646 millones y un horizonte de una década para cambiar el modelo económico y social insular.

–¿En qué consiste el Plan de Activación que ha elaborado la Cámara de Comercio para el Cabildo de Lanzarote?

–Es una hoja de ruta diseñada para guiar el desarrollo de Lanzarote y La Graciosa durante la próxima década. Un proyecto pionero por su enfoque y por el modelo de colaboración público-privada que lo hace posible: el Cabildo ha confiado en la Cámara de Comercio, que defiende los intereses generales del tejido empresarial. Esto marca un precedente a nivel nacional y permite despolitizar su ejecución. Se trata de una herramienta estratégica a largo plazo, que va más allá de los ciclos electorales, con mecanismos de gobernanza para permitir su continuidad administrativa.

–¿Qué papel desempeña la Cámara de Comercio en su elaboración?

–¿Cómo se garantiza que el plan sea representativo de los intereses generales de la isla?

–Porque es un proyecto colectivo en el que se recogen los intereses generales de la isla a través de un proceso participativo muy amplio. Se ha contado con la opinión y la visión de todos los partidos políticos, de los principales agentes económicos y sociales, y de más de mil personas a través de una encuesta abierta a la ciudadanía. Se ha hablado con los ayuntamientos y con el Gobierno de Canarias.

–¿Qué diferencia a este plan de otras estrategias desarrolladas en ciudades como Valencia, Málaga o Bilbao?

–Ante todo, su modelo de gobernanza. Es el único plan estratégico en España desarrollado por una Cámara de Comercio. Eso asegura una mirada técnica, independiente y enfocada en el interés general, lo que a su vez garantiza su supervivencia, gobierne quien gobierne. Mientras otros planes son más genéricos o consultivos, este se concreta en 138 proyectos con indicadores, presupuesto y cronograma definidos.

–¿Cuáles son los grandes desafíos estructurales que este plan busca resolver?

–El plan se articula en torno a cinco grandes desafíos: la sostenibilidad, el paisaje y el medio ambiente, con proyectos centrados en el agua, la energía y el territorio; impulsar un modelo económico más diverso, que refuerce el turismo de excelencia, el sector primario o la digitalización; garantizar el bienestar y la calidad de vida, con medidas en vivienda o movilidad; modernizar las infraestructuras y apostar por el talento.

–¿Qué soluciones concretas plantea este plan en materia de vivienda?

–La vivienda es una de nuestras prioridades. La primera medida es movilizar la vivienda vacía existente, mediante un inventario insular y un programa de alquiler garantizado por el Cabildo. En paralelo, se proponen incentivos a la rehabilitación, penalizaciones fiscales a la vivienda desocupada y una regulación más exigente para las viviendas vacacionales.

–La movilidad es otro reto urgente. ¿Qué modelo se propone para revertir esta situación?

–Planteamos reforzar el transporte público, reducir la congestión en corredores críticos como, establecer aparcamientos disuasorios, implantar tecnologías inteligentes y crear una red ciclista más segura. El objetivo es reducir la dependencia del coche privado y garantizar una movilidad adaptada a un territorio frágil y con gran presión turística.

–El Plan contempla una inversión de 646 millones de euros. ¿Cómo se financiará realmente esta transformación?

–Se prevé esa inversión en diez años, con una financiación mixta: Cabildo, ayuntamientos, Gobierno de Canarias, Estado, fondos europeos y capital privado. También se contempla recurrir a entidades como el Banco Europeo de Inversiones. Los proyectos están priorizados por nivel de urgencia.

–¿Qué sectores emergentes tienen más potencial real en la isla más allá del turismo?

–Las energías renovables, la economía azul, la digitalización y la industria audiovisual son sectores que pueden aprovechar la singularidad de Lanzarote. El objetivo es que en 2035 estos sectores contribuyan de forma significativa al PIB insular y generen empleo cualificado e innovación. Esta diversificación va de la mano de una apuesta por el talento: se plantea triplicar el número de startups y pymes innovadoras y reforzar la formación en sectores estratégicos. El Plan también incorpora medidas para retener y atraer talento, creando condiciones para que los jóvenes puedan desarrollarse profesionalmente sin tener que marcharse fuera.

–¿Qué garantiza que este Plan se ejecute y no quede en un cajón tras un cambio de gobierno?

–Gracias a un modelo de gobernanza sólido y un portal público de seguimiento donde la ciudadanía podrá consultar en tiempo real su avance, lo que asegura transparencia, continuidad y corresponsabilidad más allá de los ciclos políticos.