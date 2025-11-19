Las bodegas sacarán al mercado apenas 600.000 botellas con las uvas de 2025 Parte de la producción del pasado año, con varias decenas de referencias, podrá servir para cubrir la demanda a corto y medio plazo

José Ramón Sánchez López Arrecife Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:26

En días saldrán al mercado las primeras botellas de vino con producción de la última vendimia. En conjunto, está previsto que las bodegas puedan sacar al mercado sobre 600.000 botellas, según fuentes del Consejo Regulador de Denominación de Origen de Vinos de Lanzarote.

La suma supone quedar muy por debajo de lo que ha sido habitual durante los últimos años, pues lo habitual es tener más de un millón de botellas por vendimia, para atender de este modo a la demanda cotidiana. La merma obedece a que se pagan las consecuencias de la pobre vendimia del pasado verano, que a expensas de la revisión de algunos detalles estadísticos, apenas quedó en 842.000 kilos de fruta.

Para compensar a corto plazo la escasez, las bodegas se van a valer de vino procedente de la recolecta del pasado año, que resultó medianamente generosa, con 1,38 millones de kilos de uva. También habrá algún vino de la fruta recolectada en 2023, gracias a que la campaña de hace dos años fue sobresaliente, pues se alcanzó una cosecha de más de 3,3 millones de kilos de fruta.

Entre vino de 2025 y botellas con producción de 2024, el año en concurso está previsto que se pueda completar por el reparto por parte del Consejo Regulador de 1,5 millones de contraetiquetas; toda vez que al empezar el mes ya se llevaban despachadas más de 1,3 millones de distintivos que certifican el valor del vino como producto de Lanzarote.

El valor de 2025 quedará relativamente alejado del concretado al cierre del pasado ejercicio, cuando se pudo rozar la cota de 2 millones de contraetiquetas.

Malvasía volcánica

Como es tradicional desde finales del pasado siglo, en el mercado será el vino a base de malvasía volcánica el que más abundará. Serán sobre 400.000 botellas en concreto, si se atiende a que en la recolecta reciente se pudo recoger un bruto de 549.000 kilos de uva de esta singular variedad.

El tercio restante de las ventas sustentadas en la última vendimia tendrá que ver con vino a base de listán negra, con una producción estival de 112.000 kilos de fruta; y teniendo como referencia otras variedades de menor presencia, caso de moscatel, diego, listán blanca y syrah.

Hay más de una treintena de bodegas con capacidad de embotellar vino a gran escala. Las primeras botellas se sacarán en estas fechas a la venta, con vistas especialmente para cubrir la demanda por encima de lo común que se da en las fiestas navideñas y en las fechas previas.

Este año no habrá que reservar botellas para el Festival Enogastronómico, en Teguise, al haberse aplazado hasta 2026.

La mitad de las ventas, en suelo insular

Se prevé que el 50% del vino que se saque a la venta se consuma en el territorio propio, vistos los antecedentes de los últimos años. Y en caso de repetirse el modelo registrado con las contraetiquetas repartidas en 2024, sobre el 42% de las ventas se certificarán en el resto del territorio canario. En cuanto al restante, sobre el 5% del negocio tendrán su base en la península, quedado el otro 3% para las diferentes ventas de rango internacional.