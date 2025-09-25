Betancort entiende zanjada la crisis por la distribución errónea de semillas de ricino Se han recogido 69 paquetes de los 77 distribuidos. De los 8 restantes hay compromiso para la devolución

José R. Sánchez López Teguise Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:59

Las medidas tomadas por el Cabildo han servido para dejar en aparente anécdota la situación de crisis abierta tras el reparto erróneo de semillas de ricino por la Granja Experimental, según manifestó este jueves el presidente insular, Oswaldo Betancort.

Se ha abierto un expediente informativo que, previsiblemente, confirmará que se trató de un error humano. También se tomarán medidas para ajustar el protocolo existente, para de esta manera evitar más casos similares.

Dijo el presidente, en rueda de prensa en la propia Granja, que de los 77 paquetes repartidos, se han recogido 69. Y los receptores restantes han firmado una declaración responsable comprometiéndose a su devolución.

El presidente detalló que el 22 de septiembre una solicitante notificó haber recibido semillas incorrectas. Inmediatamente se activó un protocolo de actuación, con las medidas correctoras.

Informe

El informe técnico elaborado por el Servicio Insular Agrario detalla que el error se produjo cuando un operario, al no encontrar suficientes semillas en un recipiente, abrió un saco nuevo sin comprobar la etiqueta, guiándose únicamente por el aspecto de las semillas.

El ricino es una planta que crece de forma silvestre en la isla y se utiliza con fines ornamentales e industriales. Sus semillas no son aptas para consumo humano directo, ya que contienen una proteína tóxica, aunque de la planta se obtiene aceite con aplicaciones medicinales, cosméticas e industriales.

La campaña de semillas de variedades locales, que el Cabildo realiza desde hace más de veinte años, incluye la distribución de legumbres y cereales tradicionales de Lanzarote; como cebollas, arvejas, garbanzos, habas, habichuelas, judías blancas, judías manteca, judías negras, judías pintas, millo, trigo, avena y centeno. El reparto se realiza respetando el orden de entrada de las solicitudes y asegurando la trazabilidad de cada entrega.

Betancort concluyó la rueda de prensa subrayando «la responsabilidad y transparencia del Cabildo y la profesionalidad de los equipos de la Granja Agrícola Experimental», reiterando que la situación ya ha sido solucionada y que se mantiene la seguridad y la confianza en la gestión de las semillas de variedades locales.