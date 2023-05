Betancort, adiós a la política en 2026 si incumple diez compromisos básicos

En caso de ser presidente del Cabildo de Lanzarote e incumplir el decálogo de compromisos firmado este viernes ante notario, Oswaldo Betancort, cabeza de lista de Coalición Canaria (CC), abandonará la política; según anunció en la calle Real de Arrecife. Dijo que se da tres años para tener cumplidas al completo las propuestas, de modo que en verano de 2026 estará en riesgo de verse obligado a dejar la vida pública.

Tras la rúbrica notarial, el candidato de CC declaró que «¡romper una promesa o un contrato es peor que no llevar a cabo un programa electoral, por lo que he tomado esta decisión consciente de que incumpliendo estas cláusulas, no solo perderé la confianza de mis electores, sino que tendrá consecuencias directas sobre mi continuidad en el cargo».

La firma ante notario se asemeja a iniciativas a cargo de Dimas Martín en tiempos como dirigente del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL). Le valió al insularista para ser alcalde de Teguise, como luego lo fue Oswaldo Betancort; y para ser presidente insular, así como senador. En la actualidad sigue cumpliendo condena de cárcel por delitos que afectaron a administraciones públicas.

A pregunta de CANARIAS7 aseguró que en 2026, en caso de verse obligado a dimitir si incumple alguno de los diez puntos comprometidos, se dedicará a actividades empresariales.

Los diez aspectos, según nota facilitada por correo electrónico tras la comparecencia, son:

1. «Promover la aprobación de la Ley del Tercer Sector, que garantice la prestación de los servicios sociales por entidades de utilidad pública, es decir, empresas con elevada cualificación y reconocimiento por parte de toda la sociedad lanzaroteña; así como la creación de un Consejo de Acción Social y del área de Inclusión Real».

2. «Construir la Residencia de Mayores de Tahíche, una infraestructura indispensable para Lanzarote y La Graciosa que aborda una deficiencia histórica para las personas dependientes y sus familias, y que tras 3 años totalmente parada y abandonada por parte del Cabildo Insular, debe ser retomada sin demora».

3. «Descongestionar el acceso al Hospital José Molina Orosa, con la puesta en funcionamiento de un parking destinado a usuarios y a trabajadores del hospital, ubicado en la parcela anexa al centro hospitalario de 3.000 metros cuadrados».

4. «Poner en marcha del Plan Insular de Vivienda, con dos actuaciones inmediatas: por un lado, la creación de una bolsa de ayudas que facilite el acceso a la vivienda en régimen de alquiler para jóvenes y familias; y por otro, la firma de un convenio con los grandes tenedores de la Isla para la puesta a disposición de los inmuebles vacíos con el objeto de destinarlos al alquiler».

5. «Impulsar la aprobación inicial del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) de Lanzarote, un instrumento de planificación territorial que ordenará integralmente el urbanismo de la isla con el consenso de todos los actores implicados y que dará seguridad jurídica a la Isla para su desarrollo económico y social».

6. «Trabajar en la licitación de un pliego de transporte público colectivo de guaguas, con el objetivo de mejorar de manera sustancial el servicio actual, aumentando las frecuencias de las líneas más demandadas, ampliando los horarios de servicio en núcleos turísticos, la creación de nuevas líneas que conecten poblaciones y diseminados de todos los municipios y el lanzamiento de una App que informe en tiempo real de la ubicación de las guaguas para evitar esperas innecesarias en las paradas».

7. «Activar el Plan Insular de Infraestructuras Hidráulicas con financiación propia del Cabildo y Ayuntamientos, y un plan Hidrológico Nacional Canarias-Estado con financiación europeo para redes de riego para la agricultura».

8. «Plan de mejora de caminos agrícolas, mediante la adquisición por parte del Cabildo de la maquinaría necesaria para el sector, que se pondrá a disposición de los ayuntamientos de la isla».

9. «Aumento del importe de las ayudas a estudiantes para su formación fuera y dentro de la isla y el compromiso de abonar el pago durante el curso escolar vigente».

10. «Conformación de una Mesa del Bienestar Animal que aglutine a las asociaciones de protección animal de toda la Isla y a técnicos cualificados con el objeto de definir actuaciones a nivel insular sobre la tenencia responsable, el control de las colonias felinas y campañas de esterilización y concienciación ciudadana.En dicho documento notarial se establece además una cláusula de incumplimiento de contrato por la que, si Oswaldo Betancort no cumpliese con lo pactado en el plazo de 3 años, contados a partir de la fecha oficial de conformación del gobierno en el Cabildo de Lanzarote, abandonaría el cargo de presidente, ya que realización de cada uno de los compromisos electorales sería plenamente verificable y contrastable por cualquier ciudadano o ciudadana, de forma que puedan exigir su cese».