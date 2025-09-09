Bergaz pide al Gobierno «recursos adicionales» en materia de agua La demanda del diputado del PSOE se basa en la emergencia hídrica y los cortes en el suministro

CANARIAS7 Arrecife Martes, 9 de septiembre 2025, 22:57

El diputado regional socialista Marcos Bergaz, en intervención parlamentaria hecha este martes, pidió al Gobierno de Canarias «movilizar recursos adicionales para la 'crisis del agua' en Lanzarote».

Se basa la medida en que se mantiene la emergencia hídrica y que siguen siendo habituales los cortes en el suministro.

Bergaz preguntó al consejero del ramo, Manuel Miranda, por la activación de la disposición adicional número 64 del presupuesto canario para 2025 que permite aumentar los recursos económicos para atender la crisis del agua.

Se trata de una disposición que contempla la posibilidad de habilitar quince millones de euros extras para aumentar los recursos destinados a inversiones hidráulicas o de mejora de la calidad del agua. También debe servir para incrementar los recursos económicos dirigidos a atender la emergencia hídrica con financiación de «ingresos no previstos» o «bajas» de otras partidas presupuestarias.

El diputado del PSOE recordó que la citada disposición se incluyó en los presupuestos de 2024 y 2025 como una previsión «salvadora», dirigida a corregir las escasas inversiones en materia de aguas plasmadas inicialmente en las cuentas canarias y «que urge activar, más aún cuando recientemente Lanzarote y La Graciosa ha prorrogado por seis meses más su emergencia hídrica, vía decreto del vicepresidente del Consejo insular de Aguas de Lanzarote, pues 'el escenario en el que nos encontramos es crítico', como de forma literal expone dicha resolución», destacó.

Respuesta

Manuel Miranda, dando réplica, reconoció que no se ha activado todavía este ejercicio, «estamos a la espera de ver el estado de ejecución presupuestaria para la aplicación de la disposición», fue su respuesta. De igual forma, y dirigiéndose al diputado lanzaroteño, el consejero indicó que «usted, dice que la situación es crítica, y no le dejo de quitar la razón, la situación ha sido problemática, pero se están poniendo los medios. De hecho, esos grandes problemas que se están dando en Lanzarote, por ejemplo, en Fuerteventura han dejado de existir».