Ayuda oficial para salvar la casa modernista de Caleta de Famara El Gobierno de Canarias dará una subvención a la Diócesis de Canarias para ejecutar las obras

CANARIAS7 Teguise Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:51 Comenta Compartir

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias ha aprobado dar una subvención directa a la Diócesis de Canarias, por valor de 149.000 euros, para la consolidación y conservación de la fachada de la Casa del Cura, el singular edificio modernista situado en primera línea costera en Caleta de Famara.

Hace falta una intervención urgente, debido al deterioro progresivo de la fachada, principalmente por la proximidad marina y por décadas de abandono. La intervención se llevará a cabo por razones de interés general para evitar la pérdida irreversible de la identidad del paisaje cultural.

La iniciativa responde a «una demanda social histórica», en versión de la consejera, Migdalia Machín; aspecto que agradece la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque.

Fue construida en 1933 por encargo del filántropo Luis Ramírez (1884-1950), como su residencia de verano. El edificio de dos plantas destaca por su marcada impronta de Art Nouveau de estilo catalán, con líneas ondulantes, suelos hidráulicos y una fachada decorada con relieves.

Legado histórico canario

En su testamento, Ramírez legó el inmueble a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de Teguise, pasando a ser propiedad de la Diócesis de Canarias. Actualmente, la Casa del Cura se ha consolidado como un símbolo del frente urbano de Famara aunque desde hace décadas permanece prácticamente abandonada y sin mantenimiento.

Esta primera actuación en la fachada del edificio forma parte del compromiso del Gobierno de Canarias con la recuperación y difusión del legado histórico y artístico del archipiélago, en cumplimiento de los principios y objetivos establecidos en la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.