Avanzan las futuras guaguas de Arrecife

El armado de las cuatro guaguas eléctricas que el Ayuntamiento de Arrecife pondrá en servicio en 2026, en la red propia de transporte urbano, va en plazo, según nota municipal.

Se están ensamblando los vehículos por la empresa King Lomg Buses, tras la adjudicación a final de 2024 dotada con casi 2 millones de euros. Se han cedido al Consistorio pruebas gráficas de cómo va el montaje, a petición del alcalde, Yonathan de León; y del edil del ramo, Mario González Altube.

En condiciones normales, el estreno será en los primeros meses del próximo año, salvo complicaciones. Cabe recordar que dos unidades compradas a una empresa portuguesa, que llegaron a Lanzarote en el periodo inicial, a causa de varios defectos detectados en Arrecife, no pudieron entrar en funcionamiento hasta diciembre pasado.

Según González Altube, «la próxima incorporación de estas cuatro nuevas unidades, sumadas a las dos estrenadas en diciembre del pasado año, permitirá fortalecer el transporte público en Arrecife con más rutas con tiempos de trayectos más cortos, mejores horarios, y adaptación de los servicios a las necesidades de movilidad de la población».

Y añadió el concejal que se están tomando medidas para adquirir dos unidades más. De prosperar en tiempo y forma, al cierre del mandato se habrá incrementado la flota de guaguas en un total de ocho unidades.