El Auditorio de Los Jameos del Agua, escenario elegido por Omayra Cazorla para abrir la gira de su espectáculo 'Así somos'

La humorista canaria Omayra Cazorla inicia el día 20 de marzo la gira de su nuevo espectáculo 'Así somos' en el Auditorio de Los Jameos del Agua de Lanzarote. El citado un show sustentado «en un texto con toques reivindicativos, directo, irreverente y cargado de verdad y, sobre todo, muy canario», girará con posterioridad por numerosos espacios culturales de Canarias durante el año.

Dos de los mejores y más populares artistas cómicos de Canarias, Omayra Cazorla y Kike Pérez, parecen haberse puesto de acuerdo este año para escoger la isla de Lanzarote para abrir las respectivas giras de sus nuevos espectáculos. Pérez lo hizo hace unos días el Tías, mientras que Cazorla lo hará el próximo mes de marzo en Haría.

Las entradas para 'Así somos' ya se pueden adquirir online en la página web de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote www. cactlanzarote.com clicando en la pestaña de eventos.

Después de un productivo 2024 con su gira denominada '¿Viniste?, ¡Qué Atrevida!' con la que recorrió las islas y muchas ciudades de la Península, la artista del barrio capitalino grancanario de Escaleritas vuelve a los escenarios con 'Así somos', con el que nos invita a reflexionar entre carcajadas sobre las existencias vertiginosas que llevamos, los momentos en los que parece que todo se desmorona y los desafíos personales que nos enfrentan a nosotros mismos. «Porque sí, la realidad supera a la ficción, y aquí estoy para contarlo», explica la humorista. En 'Así somos' hay reflexión y una dosis imprescindible de salud mental, esa que tanto necesitamos en estos tiempos que nos arrastran como tsunamis», añade.

«Cuento con una parte de improvisación, aunque haya un texto por el que me rija. Cuando me subo al escenario dejo mi yo atrás, me disocio para encarar con mi propia energía la representación. Mi forma de crear pasa por la conexión con el público. Hago todo lo posible por ello, menos bajarme los pantalones, que puede ser una opción, pero todavía no me ha dado por ahí», ha explicado bromeando.

«Los años y la experiencia me han permitido ir flexibilizando y domando mi temperamento sobre el escenario. No deseo encasillarme en el personaje corajiento», adelanta Cazorla, que ha estrenado en los últimos tres años '¿Viniste?, ¡Qué Atrevida!' (2024), 'Yo también fui hetero' (2023) y 'Show woman' (2022).

De actuar en locales de copas gratis Cazorla se ha convertido en una de las humoristas más populares y respetadas de Canarias, que ha terminado siendo reclamada por cómicas españolas de la talla de Ana Morgade, Carolina Iglesias, Eva Hache o Luis Piedrahita, en los dos últimos espectáculos 'Mentes Peligrosas' incluidos en la programación del exitoso Festival Reislas.

Fechas cerradas de la gira

Las fechas que, de momento, ofrecen en sus respectivas programaciones este año los teatros canarios del show de la humorista grancanaria son, además del ya citado auditorio natural conejero el día 20 de marzo, el Teatro Leal de La Laguna el día 21 de marzo, el CICCA de la capital grancanaria el día 22 marzo, el Auditorio Infanta Leonor de Arona (Tenerife) el día 2 de mayo, el Centro Cultural Guaires de Gáldar (Gran Canaria) el día 23 de mayo, la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus el día 2 de noviembre y el Centro Cultural Federico García Lorca de Ingenio (Gran Canaria) el día 7 de noviembre.

La nueva gira de 'Así somos' de Omayra Cazorla está distribuida por Multitrack, que cumple este año 36 de trayectoria profesional impulsando propuestas artísticas en el ámbito de la cultura de las islas, y que fue el pasado año reconocida con un galardón en la sexta edición de los Premios Canarios de la Música.

La gira del espectáculo 'Así somos' cuenta con la colaboración del Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias y el patrocinio de Cicar.

