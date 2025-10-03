Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 3 de octubre de 2025
Palacio de Justicia en Arrecife. C7

La Audiencia Provincial mantiene el juicio de la última pieza de Montecarlo

Dictado un auto que deja al margen al investigado con delicado estado de salud. El arranque de la vista está marcado para el lunes 6, en Arrecife

José R. Sánchez López

Arrecife

Jueves, 2 de octubre 2025, 23:25

Comenta

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha tomado medidas esta semana para garantizar el inicio, el lunes venidero, en el Palacio de Justicia de Arrecife; de la vista de la pìeza final del caso Montecarlo (Tunera). Se ha dictado un auto donde se acuerdo el sobreseimiento para el investigado que se encuentra en un delicado estado de salud, en respuesta a la petición de aplazamiento hecha por su defensa.

Deberán comparecer ante los magistrados, en consecuencia, los diez encausados en condiciones de asistir a la sede judicial en la Vía Medular; para responder de la acusación planteada por el Ministerio Fiscal por los presuntos delitos de prevaricación, fraude y malversación. Las personas investigadas se exponen a penas de cárcel, por supuestamente haber sido parte de una trama para recibir fondos del Ayuntamiento de Arrecife por servicios, según la versión de la acusación, que no se prestaron o que se dieron de una manera incompleta.

Parte de los encausados ya fueron juzgados en 2022 por los mismos supuestos delitos, en otra pieza de Montecarlo (Inelcon), resultando todos ellos inocentes; con la salvedad de Carlos Sáenz, antiguo interventor, quien ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial dijo que había cobrado facturas de modo irregular, valiéndose de medios propios y sin colaboración de terceros.

En la jornada inicial de la vista se aprovechará para valorar diversas cuestiones previas. Y se analizarán algunas peticiones de investigados y representantes legales. Hay quien ha pedido seguir mediante conferencia por vídeo, desde Lanzarote, las sesiones a celebrar en Gran Canaria. Y hay quien ha hecho saber que tiene citas médicas que coinciden en día con el juicio, con necesidad obligada de reposo.

43 testigos

Este juicio, con tres días iniciales en Arrecife y media decena de fechas en Las Palmas de Gran Canaria, cuenta con una relación de 43 testigos. La mayor parte de los mismos han sido llamados a declarar por haber tenido relación política o laboral con el Ayuntamiento a comienzos de la pasada década, fechas en las que se centró la investigación seguida por Fiscalía. Además, está contemplada la intervención de 4 peritos.

Esta vista, como CANARIAS7 dio cuenta sufrió un primer aplazamiento en febrero de 2023, por efecto colateral de la huelga de los funcionarios judiciales. Y hubo una segunda suspensión en enero de 2024, por la renuncia de un letrado pocas horas antes del comienzo. En caso de un tercer aplazamiento, es probable que haya que esperar a finales de 2026 o inicios de 2027 para celebrar.

