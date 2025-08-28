Haría atribuye los malos olores de Punta Mujeres a las algas No hay riesgo para la salud, según se dice desde el Consistorio

CANARIAS7 Haria Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:18

Los malos olores que en este tramo final de agosto se padecen en Punta Mujeres, según versión dada a conocer por el Ayuntamiento de Haría, deben atribuirse a una alta presencia de algas en la costa, por encima de los parámetros habituales.

Tras una inspección técnica y los análisis realizados en el entorno afectado, se matiza en la versión municipal, «se ha determinado que los episodios reportados no se deben a vertidos de aguas residuales ni a fallos en la red de saneamiento», añadiéndose que «la causa ha sido atribuida a la proliferación de microalgas, un fenómeno natural que puede producirse en determinadas condiciones ambientales».

Los análisis se realizaron tras el registro de denuncias vecinales, por temor a ver afectada la salud.

El alcalde norteño, Alfredo Villalba, ha añadido al respecto que «se trata de un fenómeno natural de acumulación de algas, el cual no supone ningún riesgo para la salud de vecinos y vecinas», se dice en la comunicación difundida por el Consistorio.

Por su parte, el titular de la Concejalía de Sanidad, Marcos Lemes, afirma en el documento trasladado a la opinión pública que «tras los análisis realizados, se puede confirmar que no se trata de aguas residuales ni de vertidos relacionados con el saneamiento», añadiendo este edil que «desde el Ayuntamiento continuaremos atentos a la evolución de la situación y seguiremos trabajando para mantener limpias y seguras nuestras costas».