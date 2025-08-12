Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El podomorfo se localiza en la Piedra del Majo, en el yacimiento de Zonzamas. CBL Lanzarote

Atentado contra un grabado rupestre del yacimiento de Zonzamas

Arqueología ·

El hallazgo se produjo en las rondas continuadas y programadas del Servicio de Patrimonio en los distintos yacimientos arqueológicos de Lanzarote

CANARIAS7

CANARIAS7

Arrecife

Martes, 12 de agosto 2025, 15:43

El Cabildo de Lanzarote, a través del Servicio de Patrimonio Histórico, denuncia un grave atentado contra uno de los grabados rupestres de la Piedra del Majo, en el yacimiento de Zonzamas, una de las estaciones más relevantes de la cultura preeuropea.

En este yacimiento destacan las representaciones conocidas como podomorfos, esto es grabados en piedra en forma de pies, presentes únicamente en las islas de Lanzarote y Fuerteventura y documentadas por primera vez en 1982 en la Revista del Museo Canario.

Los graves sucesos consisten una agresión contra el soporte físico de uno de estos grabados, lo que ha provocado la fractura de la piedra y generado varias lascas y fragmentos. Los restos han sido recogidos por el Servicio de Patrimonio y se encuentran bajo custodia en las dependencias que el Cabildo Insular tiene habilitadas para conservar los fondos arqueológicos de la isla.

Calco del podomorfo.
Calco del podomorfo. C7

El hallazgo saltó en las rondas continuadas y programadas que realizan los vigilantes del Servicio de Patrimonio en los distintos yacimientos arqueológicos y en otros elementos del patrimonio insular. Por el momento se desconoce la identidad de los responsables, pero la primera institución insular ha presentado la correspondiente denuncia y ha solicitado la colaboración de otras administraciones y del Seprona de la Guardia Civil para su identificación.

Este ataque se produce pocos días después de que el Servicio de Patrimonio comenzara a impulsar nuevas medidas de protección para este tipo de espacios altamente frágiles. La localización, riqueza y naturaleza de estas manifestaciones rupestres hace especialmente difícil controlar el acceso a las mismas, por lo que el Cabildo recuerda la importancia de la implicación ciudadana en su preservación.

Lugar exacto del acto vandálico sobre los grabados rupestres de la Piedra del Majo. José Hernández de León

