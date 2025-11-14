Asfalto en calles de Los Valles, Teseguite y Los Cocoteros El Consistorio de Teguise contempla una inversión de 1,25 millones de euros

José Ramón Sánchez López Teguise Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:47

El Consistorio de Teguise, en el marco de una estrategia de actuaciones en pagos del municipio, esta semana ha hecho oficial la licitación de un plan destinado a mejorar el firme en calles neurálgicas de Los Valles, Teseguite y Los Cocoteros. De presupuesto, contando con impuestos, sobre 1,25 millones de euros.

Hasta entrado diciembre habrá de plazo para tramitar propuestas, con lo que será factible tener cerrada la adjudicación en el primer trimestre de 2026. Para la ejecución física de las obras se ha establecido por los técnicos un plazo máximo de tres meses.

En Los Cocoteros se tiene previsto actuar en las calles El Clavo, La Canela, Laurel, Orégano. Pimienta y Tomillo; mientras que en Los Valles figuran acciones en las vías Arroró y Mamerto Pérez.

Y en lo que respecta a Teseguite, la relación está compuesta por las calles Burra, Cadera, Cango, Chascona, Gurao, Levantada, María Cruz, Pardelera, Revoleada, Revuelta, San Leandro, Taberite, Tefio, Terrero y Traspiés.

En la mayor parte de los casos, el asfalto actual está dañado por el uso y por el paso del tiempo.

