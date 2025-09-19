Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 19 de septiembre de 2025
Obras que están pendiente de final en Tinasoria. CBL

Arrecife toma medidas para reactivar las obras en Tinasoria

Se ha decidido prescindir de la dirección. Las faenas cuentan con un presupuesto de 2,3 millones de euros

CANARIAS7

Arrecife

Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:52

Problemas relacionados con la dirección de obras han dificultado cumplir con las previsiones del Ayuntamiento de Arrecife con respecto a la mejora del acerado, así como del firme, de varias calles del barrio de Tinasoria. Para poner remedio a la mala situación, se ha decidido rescindir el acuerdo correspondiente, como paso previo a la contratación de una nueva dirección.

La medida se ha sustentado en un dictamen reciente del Consejo Consultivo de Canarias, emitido a instancias del alcalde, Yonathan de León. Una vez que se concrete la incorporación de la siguiente dirección, de inmediato se dará reinicio a las faenas.

Las mejoras guardan relación con las calles Los Caletones, Las Quemadas, Tornajo, Régulo, Peñas del Espino, La Majada, Mina, Tinguatón y Volcán de la Corona; así como con la calle Francisco Matallana, vía muy próxima a la circunvalación de Arrecife, como CANARIAS7 contó tiempo atrás.

Las faenas se adjudicaron a constructoras locales, por un importe de casi 2,3 millones de euros; con ahorro significativo con respecto al precio de salida, próximo a 3 millones de euros.

En una visita a las obras en septiembre del pasado año, para valorar cómo se iba avanzando, se llegó a precisar que la culminación tendría lugar en la primavera de 2025. No fue así, a causa del bajo ritmo de las faenas emprendidas. Junto con firme y nuevo acerado, el proyecto contempla acciones a nivel de red de saneamiento, entre otras acciones.

