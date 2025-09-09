Arrecife toma medidas para continuar aumentando la flota de la Policía Local En fechas no muy alejadas en el calendario se vieron los agentes obligados a valerse de coches de alquiler para realizar las patrullas

Flota de la Policía Local de Arrecife ante la sede estrenada a comienzos de 2023.

José Ramón Sánchez López Arrecife Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:10 Comenta Compartir

En 2026 dará un nuevo salto de calidad el parque móvil de la Policía Local de Arrecife, gracias a una nueva inversión que se ha puesto en marcha por el Ayuntamiento que preside Yonathan de León. Se tiene en marcha un plan que cuenta con una dotación de casi 485.900 euros.

Según se ha dado a conocer de manera oficial, se pretende adquirir tres nuevos coches de patrulla cotidiana, para sumar a la flota que se ha venido reforzando desde comienzos de la década; ante la evidencia de que hacía falta renovar con urgencia. Para este primer lote se prevé un abono próximo a 208.000 euros

Cabe tener en cuenta que hubo fechas en que los agentes tuvieron que valerse de coches de alquiler, como CANARIAS7 denunció. Esta situación de precariedad máxima fue especialmente significativa en la primavera de 2019; a causa del alto nivel de envejecimiento de la flota por aquellos días, con numerosos coches inutilizados, tras años de servicio.

Además, especial prioridad se ha concedido igualmente a la compra de tres nuevas motocicletas adaptadas a las necesidades policiales. Para este material en concreto se ha establecido un presupuesto de partida, de las arcas propias del Consistorio, de algo menos de 110.000 euros.

Un tercer lote tiene que ver con la adquisición de un furgón de intervención, de fabricación específica, con una partida establecida en menos de 100.000 euros.

Y consta un cuarto y último lote, dotado con casi 68.500 euros; destinado a permitir el estreno de un vehículo pick-up.

Para las diferentes propuestas tendrán las empresas interesadas hasta el 6 de octubre para presentar ofertas en tiempo y forma bajo las cauces habituales.

Estrenos a gran nivel en 2024

El nuevo material se aspira a que pueda estar disponible en la primera mitad de 2026. Y es probable que acontezca para entonces una presentación en sociedad pareja a la hecha en abril de 2024.

Por entonces, en acto en el barrio de Altavista, hubo entrega simbólica de llaves de media decena de vehículos de patrulla y dos pares de coches camuflados. La nueva flota fue el fruto de una inversión de 600.000 euros, en el marco del plan abierto en fechas precedentes para evitar nuevos casos de precariedad extrema. Con las incorporaciones, más las concretadas en la segunda mitad de 2023, la Policía Local de Arrecife empezó a disponer de una decena de motocicletas (la mitad de propulsión eléctrica) y 17 vehículos de diverso porte para patrullas y vigilancias, incluidos los de las unidades especiales.

El nuevo parque móvil va en consonancia con la nueva sede policial, estrenada en enero de 2023.