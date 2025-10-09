Arrecife refuerza la recogida de enseres, con otro camión y cinco operarios La nueva operativa se estrena este viernes

CANARIAS7 Arrecife Jueves, 9 de octubre 2025, 23:15

La Concejalía de Limpieza de Arrecife, con Jacobo Lemes, pone en marcha este viernes un refuerzo importante en el servicio municipal de recogida de enseres y voluminosos a domicilio, con la incorporación de cinco nuevos trabajadores y un nuevo camión que permitirá aumentar la frecuencia y capacidad de respuesta en toda la ciudad.

El servicio contará con dos camiones diarios de recogida de enseres (cada uno con su equipo de conductor y peones) y con un tercer camión, que seguirá saliendo dos días en semana para reforzar la recogida y dos operarios más destinados a la retirada de escombros, ampliando la capacidad del servicio para mantener las calles y solares limpios.

«Este refuerzo nos permitirá duplicar la capacidad diaria del servicio y dar respuesta más rápida a las solicitudes de los vecinos», según el edil.

El servicio de recogida de enseres es gratuito y se realiza únicamente con cita previa. Los vecinos pueden solicitarlo a través del teléfono fijo (928 815 560) o a través de WhatsApp (629 793 705), teniendo en cuenta que el horario de atención es de lunes a viernes, de 8.00 a 15.00 horas.

Hay que recordar también que depositar muebles, electrodomésticos o escombros en la vía pública sin aviso previo o fuera de horario constituye una infracción sancionable conforme a la ordenanza municipal.

Las multas pueden alcanzar los 3.000 o incluso 4.000 euros, según la gravedad del incumplimiento, además de los costes de limpieza y reposición.