Arrecife pide el parque temático, para hacer la obra de renovación La actuación está a expensas de rematar trámites con Costas

CANARIAS7 Arrecife Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:56 Comenta Compartir

Los ediles de Arrecife, por unanimidad, aprobaron en el pleno de este viernes demandar a Costas que otorgue la concesión final de los terrenos del parque temático, junto a la playa de El Reducto. La medida será crucial para acometer la remodelación pendiente desde comienzos de la década, con un presupuesto de cerca de 10 millones de euros.

El parque se hizo a inicios de este milenio, con patrocinio regional, sobre terrenos ganados al mar, siendo en 2018 cuando se perdió la concesión, por carencias administrativas a nivel temporal desde el Consistorio.

Una vez sea definitiva la recuperación del espacio, con su consiguiente registro municipal, se dará prioridad a las obras de renovación, dijo el alcalde, Yonathan de León. Las faenas se harán desde Turismo, Comercio y Deportes, con Eli Merino al comando.

Como dio cuenta CANARIAS7 en tiempos de Ástrid Pérez de alcaldesa, habrá un cine exterior, al aire libre, con una superficie de 1.126 metros cuadrados; y se rehabilitará el quiosco central. Y se ganará en zonas de sombra, paseos y espacios deportivos.

