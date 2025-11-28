Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 29 de noviembre de 2025
Recreación del parque temático, con la renovación que se pretende. C7

Arrecife pide el parque temático, para hacer la obra de renovación

La actuación está a expensas de rematar trámites con Costas

CANARIAS7

Arrecife

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:56

Comenta

Los ediles de Arrecife, por unanimidad, aprobaron en el pleno de este viernes demandar a Costas que otorgue la concesión final de los terrenos del parque temático, junto a la playa de El Reducto. La medida será crucial para acometer la remodelación pendiente desde comienzos de la década, con un presupuesto de cerca de 10 millones de euros.

El parque se hizo a inicios de este milenio, con patrocinio regional, sobre terrenos ganados al mar, siendo en 2018 cuando se perdió la concesión, por carencias administrativas a nivel temporal desde el Consistorio.

Una vez sea definitiva la recuperación del espacio, con su consiguiente registro municipal, se dará prioridad a las obras de renovación, dijo el alcalde, Yonathan de León. Las faenas se harán desde Turismo, Comercio y Deportes, con Eli Merino al comando.

Como dio cuenta CANARIAS7 en tiempos de Ástrid Pérez de alcaldesa, habrá un cine exterior, al aire libre, con una superficie de 1.126 metros cuadrados; y se rehabilitará el quiosco central. Y se ganará en zonas de sombra, paseos y espacios deportivos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Pensaba que esta vuelta iba a salir bien, pero no», lamentaron los supuestos sicarios
  2. 2 Inmaculada Medina se defiende: «Saldré más fuerte y seguiré en la calle con los grupos«
  3. 3 Siete afectados, entre ellos un niño de 11 años, tras el incendio de un edificio en La Paterna
  4. 4 Operación Íncubo: tres nuevos investigados por abusar sexualmente de menores vulnerables
  5. 5 El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en riesgo: necesita una inversión urgente de 1,1 millones de euros
  6. 6 La Aemet informa de la vuelta de la calima en Canarias
  7. 7 Operación Naja-GC: dos de los acusados reconocen los hechos de tener una de las mayores colecciones de animales peligrosos
  8. 8 Adiós a Inmaculada Medina: «No crean que ha sido fácil, pero lo hago con el corazón lleno de cariño»
  9. 9 La limpieza pasa factura a Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 20 años de la caída del hito geológico de Agaete: «Ya se nos fue el Dedo de Dios»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Arrecife pide el parque temático, para hacer la obra de renovación

Arrecife pide el parque temático, para hacer la obra de renovación