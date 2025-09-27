Arrecife otorga prioridad a rebajar la deuda millonaria con el BBVA En un pleno con salida de los ediles del PSOE, se aprobó usar 11,5 millones de euros del remanente. Las facturas de pequeños proveedores, pendientes

José R. Sánchez López Arrecife Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:33 Comenta Compartir

Con tensión máxima en gran parte de la sesión, hasta el punto de que los concejales socialistas optaron por dejar el salón de plenos antes de acabar la cita, el gobierno local de Arrecife que preside Yonathan de León (PP) dio luz verde al empleo de 11,5 millones de euros, del remanente, para rebajar el crédito pedido años atrás al BBVA. En el debate se polemizó por las facturas pendientes de pequeños y medianos proveedores.

Según explicó el titular de Hacienda, Echedey Eugenio (CC), la medida deberá servir para reducir la cuantía relacionada con los intereses. Y se acortarán tiempos a la hora de liquidar el préstamo.

Este crédito se tramitó en el pasado mandato, con la finalidad principal de abonar la compra del solar de Ginory, espacio que en la actualidad se emplea como aparcamiento y para albergar algunos encuentros festivos, como el reciente festival dedicado al mundo del circo o las actividades en las fechas navideñas (Navilan). Sobre una quinta parte de la suma se destinó a la ejecución de inversiones establecidas en los presupuestos de pasados años.

Esta operación crediticia, por un importe de base de 27 millones de euros, se negoció con un plazo de amortización de diez años, con dos años de carencia; de modo que la cota definitiva se abonaría ya avanzado 2032.

La operación aprobada fue criticada de manera especial por el PSOE, con Alfredo Mendoza. Se basó el relato en que el remanente queda ahora reducido a 8 millones de euros, cuando llegar a tenerse una suma de 75 millones de euros. Y se hizo énfasis en que se da trato secundario a los pequeños proveedores, dando a entenderse por Mendoza que las facturas pendientes hacen una suma por un total por encima del dinero que se queda en las arcas.

También fue crítico Eugenio Hernández, en representación de Vox, dentro del grupo mixto, por el hecho de que se esté haciendo uso constante del remanente al margen de los acuerdos que justificaron en su momento la aprobación de los presupuestos ordinarios de 2025 y 2024.

Prostitución infantil

Los momentos de especial conflicto se vivieron en el debate de la moción socialista para apoyar la validación de una ley nacional contra la prostitución infantil. Abundaron las palabras gruesas, de unos y de otros, acabando la situación con la salida precipitada de los concejales del PSOE.

Sí que hubo consenso, afortunadamente, en el minuto de silencio en memoria del folclorista Antonio Corujo Tejera, fallecido a mediados de esta semana y a quien se dio la última despedida al mediodía de este viernes, en el cementerio de San Román.