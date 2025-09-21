Arrecife mantendrá la luz con el operador que se eligió en 2023 La prórroga del acuerdo, hasta fechas finales de 2027, incluye al alumbrado público de la ciudad. Se pagarán cerca de 4,5 millones de euros

José R. Sánchez López Arrecife Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:12 Comenta Compartir

Este pasado viernes se hizo dación, en la Comisión Especial de Cuentas, del acuerdo de comienzos de agosto adoptado en junta de gobierno, por el que el Ayuntamiento de Arrecife se garantiza el suministro eléctrico para todas sus dependencias, hasta fechas finales de 2027. La iniciativa también tiene que ver con el suministro cotidiano que alimenta a la extensa red de alumbrado público que existe en la ciudad.

La iniciativa se fundamenta en una prórroga del acuerdo que bien entrado 2023 se estableció con la mercantil andaluza Comercializadora de Electricidad y Gas del Mediterráneo, con sede central en Málaga. Y supondrá para el Consistorio que preside Yonathan de León el compromiso de asumir un abono en conjunto de cerca de 4,5 millones de euros, sumada la carga impositiva.

La iniciativa servirá para que haya electricidad en colegios, espacios deportivos y otras sedes dependientes del Ayuntamiento, incluida su inmueble central y los edificios que dispuestos en varios barrios de la ciudad.

Y se toma el acuerdo con previsión de que se mantenga una relación estable que evite sufrir incidencias, a diferencia de lo que se tuvo que padecer a finales de la pasada década; cuando fueron relativamente comunes los cortes de suministro en diversas instalaciones, principalmente relacionadas con el deporte, a causa de impagos al operador contratado por aquellas fechas.

Cabe recordar que la oferta finalmente seleccionada en 2023 por Arrecife supuso un cierto ahorro con respecto al presupuesto de partida, de casi 4,8 millones de euros para dos años, como se publicó a finales de 2022. La propuesta de la entidad seleccionada fue algo mejor que la que se registró por Endesa, si bien esta entidad añadía en su propuesta una plataforma con un servicio de gestión energética, a diferencia de Comercializadora de Electricidad y Gas del Mediterránea. De inicio hubo una tercera opción, de Nexus Energía, si bien fue retirada antes de que los técnicos procedieran al estudio de las diversas posibilidades.

Permiso para 33 viviendas

En relación con la capital, cabe añadir que el pasado miércoles la Concejalía de Urbanismo, que dirige Maciot Cabrera, llevó a la junta de gobierno la aprobación de nuevas licencias, que permitirán sumar 33 viviendas al parque residencial de la capital, así como 26 plazas de aparcamiento distribuidas en distintos edificios.

Figuran proyectos en las calles Andalucía, Antonio Bermúdez, Isabel la Católica, Triana, La Inés, Fajardo y Tinache, según la comunicación trasladada a la opinión pública de la capital insular.

Temas

Electricidad

Edificios

Arrecife

Alumbrado

Contratos