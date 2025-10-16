Arrecife falla en la compra de tres vehículos policiales de patrulla Habrá que hacer una nueva licitación, probablemente con mayor presupuesto

José Ramón Sánchez López Arrecife Jueves, 16 de octubre 2025, 23:05

La iniciativa dispuesta por el Ayuntamiento de Arrecife el pasado verano, de cara a contar en la Policía Local, al inicio de 2026 con tres nuevos coches de patrulla, ha quedado en nada.

Obedece a que ha resultado desierta la licitación de este lote, de modo que habrá que activar un nuevo concurso, muy probablemente con un presupuesto de más enjundia que el incluido en la acción fallida. Se contaba para esta compra con casi 208.000 euros.

Esta compra se enmarca en la estrategia de refuerzo de la flota policial, estrenada años atrás, cuando hubo momentos en que los agentes tuvieron que salir a patrullar con coches de alquiler.

Motos, pick-up, furgón de intervención

En la parte positiva, parece factible el estreno de varias motos, siempre que se demuestre por el operador que presentó una atractiva oferta que no hay baja temeraria.

Y también hay una oferta en firme de cara a que prospere la compra de un vehículo pick-up. E igual acontece de cara al estreno de un furgón de intervención.

