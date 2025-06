Arrecife se entregó a la magia de Maná

CANARIAS7 Arrecife Domingo, 15 de junio 2025, 13:09 Comenta Compartir

El público de Lanzarote este pasado sábado disfrutó al espectáculo musical y emocional de Maná en la segunda jornada del primer fin de semana de Lava Live Fest, en Arrecife. La audiencia, diversa en edades, orígenes y gustos que reventó el recinto de Agramar, regresó a casa ahíta de canciones de toda la vida y unida en la convicción de que la banda de Guadalajara tiene aún mucha carretera por delante.

Una noche más, el festival lanzaroteño volvió a mostrar la capacidad de la música como vehículo de reivindicación y sensibilización social, cuando el vocalista Fher Olvera, improvisó el 'Get Up, Stand Up' de Bob Marley, un himno de resistencia y empoderamiento que ha trascendido generaciones y fronteras y que insta a los pueblos a luchar por sus derechos y a no rendirse ante la adversidad. «Este tema lo dedicamos a los mexicanos de las calles de Los Ángeles», dijo, entre una enorme ovación.

Durante las cerca de las cerca de dos horas de concierto, no faltaron los temas más esperados, como 'Corazón espinado', 'Mariposa traicionera', 'Labios compartidos', 'El muelle de San Blas', 'Rayando el sol' o 'Clavado'. El líder de la banda subió al escenario a una adolescente, que portaba un cartel con el mensaje «Crecí escuchándolos y hoy vine a cantar con el corazón» y dedicó su éxito 'Eres mi religión' a las familias del mundo.

Los Zigarros y Drûpe

Pero hubo más. El grupo valenciano Los Zigarros, considerada una de las mejores bandas de rock and roll española de la década, concitó el interés del público con su potente directo y el repaso a los temazos de sus cuatro discos a golpe de guitarra, bajo y batería. Y los Drûpe, buena música de kilómetro 0, calentaron el ambiente con eficacia durante los primeros compases del Lava Live Fest. El dj Ángel Pérez se encargó de animar los tiempos entre conciertos con una selección musical colorida y bailable.

En julio, más

Ante el éxito de ventas, la productora recomienda que para las sesiones del mes de julio, las personas interesadas en disfrutar del Lava Live Fest se hagan con sus tickets cuanto antes. Componen el cartel del 25 de julio, Steve Aoki, Rels B, Justin Quiles, Luck Ra Y Sumaya Vb, y del 26 de julio, Estopa, Kapo, St. Pedro y Toni Bob.

El precio de las entradas oscila entre los 45, los 90 y los 300 euros por jornada, y los bonos de fin de semana, entre 80 y 150 euros, según el acceso a las zonas General, Front stage (frente al escenario) y Platino (con barra libre y catering). Las personas mayores de 65 años tendrán acceso gratuito al recinto y los jóvenes podrán beneficiarse de descuentos a través de la tarjeta joven canaria o con cargo al bono cultural.

El Lava Live Fest es una producción de Preventos Media, del Grupo TSC, y cuenta con el patrocinio del área de Juventud, la Sociedad de Promoción Exterior-Turismo Lanzarote y los Centros de Arte, Cultura y Turismo, del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa; Promotur, Juventud Canaria, Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) y Fundación IDEO, del Gobierno de Canarias; y Turismo Arrecife (Ayuntamiento de Arrecife).

Además, patrocinan y colaboran las empresas Mahou, Coca Cola, Grupo Rosa (Hotel Fariones), Transportes Tiagua, Renault, Open Mall, Pernod /Grisaleña, Naviera Armas, BP Valterra, Disa Mozaga, Mi Tierra FM, Señalcom, Restaurante asiático Costa Azul (Unión Sushi Wok), Restaurante Ramen, Cicar, Ahora Luz Energía, Transportes Martac, Karma, Villas Alondra, Hotel La Isla y el Mar y Hotel César (Grupo Martínez), Arrecife Gran Hotel&Spa, Bestial Print, Natalio-Limousinas, Visit Lanzarote, Masqrotulos, Chacón y Salinas de Janubio.