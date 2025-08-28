Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 28 de agosto de 2025
Arrecife destina 508.750 euros a programas de acción social

Abierto el plazo para presentar propuestas

CANARIAS7

Arrecife

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:18

Bienestar Social de Arrecife, con Maite Corujo, ha hecho pública la convocatoria de subvenciones en materia de acción social de 2025. El plazo para presentar solicitudes se extenderá hasta el 25 de septiembre.

Se repartirán 508.750 euros, como en años previos, buscando apoyo estable y sostenido a los proyectos sociales de interés municipal.

El tope por iniciativa es de 35.000 euros y cada entidad podrá presentar hasta tres proyectos. Las entidades interesadas deberán presentar sus solicitudes a través del registro electrónico, incluyendo la documentación requerida y los anexos oficiales: Solicitud (Anexo I), Proyecto de Intervención Social (Anexo II) y Presupuesto de ingresos y gastos (Anexo III). Los modelos están en la sede electrónica municipal y también podrán consultarse en la propia Concejalía de Bienestar Social (teléfono 928-812750, extensión 1420; o gestionbienestarsocial@arrecife.es).

El período de ejecución de los proyectos abarcará todo el año 2025, del 1 de enero al 31 de diciembre, y la justificación de las subvenciones deberá presentarse en el mes siguiente a la finalización de dicho periodo. Entre los gastos subvencionables se encuentran el personal, el seguro de responsabilidad civil, el material fungible, los gastos administrativos y de gestión, los gastos corrientes y el material didáctico.

La concesión de las ayudas se efectuará bajo el régimen de concurrencia competitiva, mediante la valoración comparativa de las solicitudes presentadas por una comisión de valoración.

«Estas ayudas buscan mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables de Arrecife, reforzando el trabajo que realizan nuestras entidades sociales en materia de inclusión, atención a necesidades básicas y promoción de valores de convivencia». Corujo añade que «desde el Ayuntamiento entendemos que el tercer sector es un aliado fundamental para llegar a quienes más lo necesitan, por eso mantenemos una política de apoyo constante y transparente a sus proyectos», según Maite Corujo.

