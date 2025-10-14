Arrecife demanda evitar los vertidos en la Punta del Camello Este martes se registró un nuevo caso de aguas negras. Desde el Ayuntamiento se pone el foco en Canal Gestión Lanzarote y en el Consorcio Insular del Agua

El Ayuntamiento de Arrecife se ha dirigido este martes al Consorcio Insular del Agua, así como a su empresa responsable de la red de saneamiento, Canal Gestión Lanzarote, para reclamar que «resuelvan las anomalías que está originando nuevos vertidos, con apariencia de aguas fecales, por la zona del Emisario Submarino en la Punta del Camello», según nota trasladada a la opinión pública insular.

La demanda se justifica en que agentes de la Policía Local se tuvieron que desplazar a media mañana de este pasado martes a la zona, ante la evidencia de un vertido. Los funcionarios policiales levantaron acta «ante una presunta infracción de los responsables del mantenimiento de esta red de aguas residuales».

En virtud de los informes internos, puesto en conocimiento del alcalde, Yonathan de León, desde el Ayuntamiento, a través de la Policía Local, se tomó la decisión de comunicar al Consorcio Insular del Agua, por un lado, y a Canal Gestión Lanzarote, por otra parta esta nueva incidencia. Y con la advertencia de que «se está convirtiendo en frecuente en esta zona del litoral de Arrecife», la presencia de vertidos.

Obras pendientes

Cabe recordar que desde el Consistorio se ha demandado en reiteradas ocasiones al Consorcio del Agua y Canal Gestión que se realicen las obras necesarias para garantizar que no se vuelvan a originar nuevos vertidos en el litoral de la ciudad.

Como es conocido, recientemente el Gobierno de Canarias dio a conocer su informe sobre el Sistema de Información Territorial de Canarias y donde Arrecife concentra varias estaciones, bajo la titularidad de las entidades a las que se advierte de la necesidad de tomar medidas, para evitar que se den nuevos vertidos en la zona.

Playa de El Reducto, baño desaconsejado

Ante la constatación de estos nuevos y supuestos vertidos, la Concejalía de Playas y Medio Ambiente, bajo la responsabilidad directa de Davinia Déniz, adoptó sobre el mediodía la medida preventiva de minimizar los usos de la playa de El Reducto, desaconsejándose en consecuencia los baños en esta cala de la capital de Lanzarote. La Concejalía de Playas tomó la medida a expensas de conocer los análisis que han encargado a técnicos del Área de Salud de Lanzarote.

Constan varios incidentes de similar consideración en fechas no muy alejadas en el calendario, poniéndose con ello en peligro las condiciones que la principal playa de la capital atesora para seguir con bandera azul.