Arrecife decidirá al final de las obras sobre la cruz de la plaza de la iglesia

El grupo de gobierno de Arrecife tiene decidido esperar a la recepción de las obras que se están ejecutando desde marzo en la plaza de Las Palmas, junto a la iglesia de San Ginés, para decidir sobre el emplazamiento de la Cruz de los Caídos, en todo su conjunto. De este modo, a corto plazo se descartan acciones para la eliminación integral del conjunto escultórico, a pesar de los informes del Cabildo, varios de esta misma semana, que dan a entender que tanto la Cruz, como los elementos que acompañan, atentan contra la Ley de Memoria Democrática.

Según fuentes cercanas al alcalde, Yonathan de León, el gobierno local no considera vinculantes los informes cabildicios. Además, se tiene decidido que antes de tomarse medidas, habrá que ver cómo queda oficialmente el catálogo regional de elementos relacionados con el régimen dictatorial de Franco. Y también se está valorando recordar al Cabildo, una vez que consten los informes de manera oficial, que las obras se deben completar atendiendo al plan de trabajo dispuesto a su inicio, sin mención al conjunto histórico.

Cabe recordar que en los pronunciamientos registrados en la primera Corporación, a instancias del Área de Patrimonio Histórico, existe vínculo directo con el régimen político que hubo en España entre la Guerra Civil y 1975, con el añadido de que «no se ha procedido a la resignificación del conjunto arquitectónico denominado Cruz de los Caídos de la plaza de Las Palmas, ni a identificarlo como bien de interés cultural o perteneciente al patrimonio histórico de la isla».

El parecer municipal sobre el conjunto histórico fue trasladado a CANARIAS7 tras el pleno de este viernes que sirvió para aprobar el acuerdo destinado a ceder al Gobierno regional el inmueble destinado a servir de sede principal en Lanzarote de la Policía Canaria. Se dio el visto bueno a la segregación que permite al Consistorio mantener la titularidad del Archivo Municipal, así como de la Pescadería; quedando liberado el edificio que ahora acoge la Oficina Atención Ciudadana y que sirvió durante años como cuartelillo de la Policía Local.

Se facultó en la sesión al alcalde para protagonizar en un futuro próximo la rúbrica del acuerdo que formalice la entrega del edificio al Ejecutivo regional.