Ayuntamiento de Arrecife. C7

Arrecife debe renunciar a la estrategia que buscaba agilizar obras y proyectos

El desistimiento, a causa de un recurso, deja en el aire una inversión cifrada en 1,2 millones de euros. Se confía en que cuaje una nueva licitación

José Ramón Sánchez López

Arrecife

Sábado, 23 de agosto 2025, 21:30

El procedimiento abierto a inicios de año por el Consistorio de Arrecife, de cara a externalizar la redacción de proyectos, para que arranquen obras adjudicadas o que están a punto de tener entidad ejecutora, ha quedado en nada. Se debe a que ha habido que desistir del proceso, con sus cinco lotes, por un recurso tenido en cuenta por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Arrecife y se vio obligado semanas a finales de la primavera a paralizar el procedimiento, en aras de concretar correcciones, de cara a retomar la iniciativa. El acuerdo de días pasados deja sin efecto lo hecho.

Parte de la tramitación, no obstante, es de presumir que podrá servir para que cuaje una nueva propuesta de licitación. De ser así, se podrá concretar en semanas un nuevo concurso, con una dotación económica similar a la que hubo en el proceso del que se ha decidido desistir; por un valor de 1,2 millones de euros.

En el mejor de los casos, sería posible contar con las adjudicaciones correspondientes ya entrado 2026, con vistas a que los acuerdos se extiendan hasta 2029. En el procedimiento cancelado, tal y como se adelantó en su momento por CANARIAS7, se había previsto tener en activo las diversas iniciativas en concurso en el tramo final del otoño venidero, a bien de que pudieran extenderse ta fechas postreras de la década; mediante la firma de contratos de un año de vigor, con dos prórrogas, una de un año y otra de dos.

A priori deberán ser incompatibles las funciones de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de una misma obra.

Cinco propuestas diversas

De respetarse la estrategia inicial, un primer lote deberá servir para cerrar un acuerdo con una entidad especializada en redactar proyectos de obras industriales, en aras de acelerar actuaciones donde sea necesario hacer ajustes eléctricos o de saneamiento. Al menos deberán salir una decena de proyectos cada año, aspecto que también se considera básico en otros lotes.

Un segundo capítulo tiene que ver con obras de arquitectura; quedando el tercer lote para dirección de obras en general. El cuarto de los lotes debería permitir sacar adelante la redacción de proyectos de carácter multidisciplinar, con aspectos ajenos a los tres lotes precedentes. Y en cuanto al quinto y definitivo lote, se ha definido por los técnicos municipales que esté centrado en la coordinación de seguridad y salud en la concreción de las faenas que permitan sacar adelante actuaciones propias en materia de infraestructuras.

