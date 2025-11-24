Arrecife confirma que apenas cinco murgas concursarán en 2026
El certamen tendrá dos asaltos, los días 10 y 13 de febrero
Arrecife
Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:33
El concurso en 2026 de murgas en Arrecife se hará solamente con cinco grupos; según se confirmó en el sorteo del pasado fin de semana, ratificando lo avanzado por CANARIAS7.
La cita se resumirá en dos fechas, 10 y 13 de febrero, con los cinco grupos en ambos días. Interpretará cada murga dos temas en el primer encuentro; y otro dos en el segundo, pudiendo repetir una canción; confirmándose así lo publicado por este medio a mitad de octubre.
Por orden, se contará con Las Inadaptadas, Los Desahuciados, Las Enraladas, Los Simplones y Los Intoxicados. Está por ver el emplazamiento del certamen, pues si bien se tiene en cartera repetir en Agramar, también caben otras opciones.
Los Tabletúos han decidido tomarse un descanso y Las Vacilonas se encuentran en proceso de disolución.
Otros grupos habituales en fechas recientes, caso de Los Titi Roys, Las Revoltosas o Las Faltonas, han dejado de tener vigencia. Y son historia grupos que han sido habiuales durante este milenio, caso de Las Pijoletas, Lady's Golosinas o Los Gorfines, entre otros.
Cabe añadir que el sorteo se hizo en el contexto de una gala benéfica que sirvió para conseguir cerca de una tonelada de alimentos. La cita se organizó por Festejos, con Echedey Eugenio como concejal responsable.