Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protagonistas del sorteo para decidir el orden en el concurso de murgas de 2026. C7

Arrecife confirma que apenas cinco murgas concursarán en 2026

El certamen tendrá dos asaltos, los días 10 y 13 de febrero

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Arrecife

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:33

Comenta

El concurso en 2026 de murgas en Arrecife se hará solamente con cinco grupos; según se confirmó en el sorteo del pasado fin de semana, ratificando lo avanzado por CANARIAS7.

La cita se resumirá en dos fechas, 10 y 13 de febrero, con los cinco grupos en ambos días. Interpretará cada murga dos temas en el primer encuentro; y otro dos en el segundo, pudiendo repetir una canción; confirmándose así lo publicado por este medio a mitad de octubre.

Por orden, se contará con Las Inadaptadas, Los Desahuciados, Las Enraladas, Los Simplones y Los Intoxicados. Está por ver el emplazamiento del certamen, pues si bien se tiene en cartera repetir en Agramar, también caben otras opciones.

Los Tabletúos han decidido tomarse un descanso y Las Vacilonas se encuentran en proceso de disolución.

Otros grupos habituales en fechas recientes, caso de Los Titi Roys, Las Revoltosas o Las Faltonas, han dejado de tener vigencia. Y son historia grupos que han sido habiuales durante este milenio, caso de Las Pijoletas, Lady's Golosinas o Los Gorfines, entre otros.

Cabe añadir que el sorteo se hizo en el contexto de una gala benéfica que sirvió para conseguir cerca de una tonelada de alimentos. La cita se organizó por Festejos, con Echedey Eugenio como concejal responsable.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La calima se aleja de Canarias y la Aemet advierte del giro que llega en las próximas horas
  2. 2 Muere Zenón Sánchez, el jefe de la Policía Local conocido como el cuarto rey mago
  3. 3 Canarias cambia su himno y escudo para añadir a La Graciosa
  4. 4 Tejeda, entre los cinco pueblos finalistas para ser el iluminado por Ferrero Rocher
  5. 5 Un motorista resulta herido tras chocar contra un turismo en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 Una mujer resulta herida en una agresión entre vecinas en La Aldea de San Nicolás
  7. 7 La Policía Local de San Bartolomé de Tirajana desmonta la versión sobre la retirada de una tarjeta de estacionamiento de discapacidad
  8. 8

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
  9. 9 El homicida confiesa: «No fui a matarlo, estaba muy nervioso, solo quería herirlo»
  10. 10 Horario y fechas del encendido de las luces de Navidad de Las Palmas de Gran Canaria por barrios en 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Arrecife confirma que apenas cinco murgas concursarán en 2026

Arrecife confirma que apenas cinco murgas concursarán en 2026