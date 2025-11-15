Arrecife busca empresas para gestionar y limpiar espacios culturales Entre los dos lotes se cuenta con un presupuesto de más de 1,6 millones de euros

Exterior de la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz.

José Ramón Sánchez López Arrecife Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:56

De cara a 2026 y 2027, el Consistorio de Arrecife ha puesto en marcha un proceso de cara a contar con empresas especializadas para gestionar y limpiar los espacios culturales.

Para el lote de la gestión, incluyendo el servicio de conserjería, recepción, conservación y mantenimiento, el presupuesto se eleva a más de 1,36 millones de euros. Y con opción de prórroga, como pasa con el lote centrado en el servicio de limpieza, con una dotación de casi 305.000 euros.

Hasta el 15 de diciembre será viable presentar propuestas. La licitación es «parte del esfuerzo del Ayuntamiento por poner al día la gestión de los servicios esenciales», considera Echedey Eugenio, teniente de alcalde.

Afecta la iniciativa a espacios de amplio uso cotidiano, como pueden ser el Centro Cívico, el Archivo Municipal o la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz.