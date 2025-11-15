Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Exterior de la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz. C7

Arrecife busca empresas para gestionar y limpiar espacios culturales

Entre los dos lotes se cuenta con un presupuesto de más de 1,6 millones de euros

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Arrecife

Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:56

Comenta

De cara a 2026 y 2027, el Consistorio de Arrecife ha puesto en marcha un proceso de cara a contar con empresas especializadas para gestionar y limpiar los espacios culturales.

Para el lote de la gestión, incluyendo el servicio de conserjería, recepción, conservación y mantenimiento, el presupuesto se eleva a más de 1,36 millones de euros. Y con opción de prórroga, como pasa con el lote centrado en el servicio de limpieza, con una dotación de casi 305.000 euros.

Hasta el 15 de diciembre será viable presentar propuestas. La licitación es «parte del esfuerzo del Ayuntamiento por poner al día la gestión de los servicios esenciales», considera Echedey Eugenio, teniente de alcalde.

Afecta la iniciativa a espacios de amplio uso cotidiano, como pueden ser el Centro Cívico, el Archivo Municipal o la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sustrae 450.000 euros tras hacer una copia de las llaves del bar La Madrileña y del domicilio de sus propietarios
  2. 2 El Supremo es tajante: Mingote violó a una menor a la que drogaba
  3. 3 La cola del frente roza Canarias este domingo y la Aemet avisa de cómo afectará a las islas
  4. 4 Dos años preso un menor de Gambia pese a reiterar varias veces que no tenía 18 años
  5. 5 Los salarios de Canarias no crecen al ritmo de su economía y ya son los más bajos de toda España
  6. 6 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  7. 7 Diez kilómetros de naturaleza escondida en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 Noche apoteósica en Maspalomas: «Nos quedamos cortos con la previsión»
  9. 9 La plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria ya honra la memoria de Jerónimo Saavedra
  10. 10 El Winter Pride Maspalomas camina para reivindicar

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Arrecife busca empresas para gestionar y limpiar espacios culturales

Arrecife busca empresas para gestionar y limpiar espacios culturales