Arrecife acoge el alumbrado navideño

José R. Sánchez López Arrecife Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:36

Personal de Porgesa lleva días con el proceso de instalación del alumbrado navideño en Arrecife. Se tiene intención de que el grueso del material esté sobre mediados de octubre, con mucha anticipación con lo habitual en años precedentes.

Hubo una campaña en que la ornamentación se empezó a colocar en la capital sobre mediados de diciembre. El encendido se hizo casi coincidiendo con Nochebuena, cuando lo normal es que se concrete entre final de noviembre y los primeros días del último mes del año.

Por los servicios pagará el Consistorio sobre 631.000 euros, como en la campaña navideña precedente. En 2024 se empezó a poner el material a finales de octubre y los primeros días de noviembre, como CANARIAS7 dio cuenta.

El acuerdo con Porgesa es fruto de un concurso público cerrado a mediados de octubre de 2024, en donde no influyó el desencuentro de la campaña navideña 2023-2024. Cabe recordar que la empresa fue sancionada por el Ayuntamiento, por retirar el material ya entrada el mes de febrero, casi coincidiendo con el carnaval del pasado año.

Ya hay luces y adornos en buena parte del Charco de San Ginés. Esta semana se están centrando los trabajos en colocar la ornamentación que lucirá en las glorietas, con encendido en dos meses. Durará el alumbrado en servicio hasta pasado el día de Reyes.

Temas

Navidad

Canarias7

Arrecife

Alumbrado