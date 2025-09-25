Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 25 de septiembre de 2025
Personal de Porgesa colocando alumbrado en una rotonda de Altavista. COBER LANZAROTE

Arrecife acoge el alumbrado navideño

La instalación de material se inició a mediados de mes

José R. Sánchez López

Arrecife

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:36

Personal de Porgesa lleva días con el proceso de instalación del alumbrado navideño en Arrecife. Se tiene intención de que el grueso del material esté sobre mediados de octubre, con mucha anticipación con lo habitual en años precedentes.

Hubo una campaña en que la ornamentación se empezó a colocar en la capital sobre mediados de diciembre. El encendido se hizo casi coincidiendo con Nochebuena, cuando lo normal es que se concrete entre final de noviembre y los primeros días del último mes del año.

Por los servicios pagará el Consistorio sobre 631.000 euros, como en la campaña navideña precedente. En 2024 se empezó a poner el material a finales de octubre y los primeros días de noviembre, como CANARIAS7 dio cuenta.

El acuerdo con Porgesa es fruto de un concurso público cerrado a mediados de octubre de 2024, en donde no influyó el desencuentro de la campaña navideña 2023-2024. Cabe recordar que la empresa fue sancionada por el Ayuntamiento, por retirar el material ya entrada el mes de febrero, casi coincidiendo con el carnaval del pasado año.

Ya hay luces y adornos en buena parte del Charco de San Ginés. Esta semana se están centrando los trabajos en colocar la ornamentación que lucirá en las glorietas, con encendido en dos meses. Durará el alumbrado en servicio hasta pasado el día de Reyes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un interno de la prisión de Las Palmas II tras días pidiendo asistencia médica
  2. 2 Guerra del ruido: «Alcaldesa, los que van a morir te saludan»
  3. 3 Rías Gallegas aterriza en Las Palmas de Gran Canaria de la mano de Braulio Míguez
  4. 4 HiperDino celebra a lo grande 40 años con los mayores premios de su historia
  5. 5 Una menor relató como su tío abusaba de ella en Telde: «Me amenazaba con matar a mi madre si contaba lo que me hizo»
  6. 6 Elije bien tu súper en Canarias: la diferencia entre comprar en uno u otro llega a los 2.000 euros al año
  7. 7 La Aemet advierte de subidas de temperatura a las puertas del fin de semana y deja lejos la borrasca Gabrielle
  8. 8 Una yegua acude a un cajero en la Vega de San Mateo
  9. 9 Las empresas de guaguas avisan de que sin el compromiso de los cabildos no habrá solución al paro
  10. 10 Así es el interior del Tajogaite: publican una radiografía inédita del volcán de La Palma

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Arrecife acoge el alumbrado navideño

Arrecife acoge el alumbrado navideño