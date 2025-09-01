Arrecife acabará 2025 dando acomodo a cerca de 160 escalas crucerísticas La actividad turística será menor en septiembre y normal en octubre; mientras que se prevé espectacular durante los dos meses finales del año

José Ramón Sánchez López Arrecife Domingo, 31 de agosto 2025, 23:08

El tramo final de 2025 es muy probable que pase a los registros como el mejor cuatrimestre de la historia de Arrecife en materia crucerística, a tenor de las previsiones que se vienen manejando por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, con respecto a los diques disponibles en Naos y Los Mármoles. Hay marcadas cerca de 160 escalas, con lo que será factible sumar en el tercio de cierre del año la presencia de cerca de 200.000 viajeros con ganas de hacer turismo en Lanzarote tras haber hecho escala en las aguas capitalinas.

Septiembre será el mes menos movido del cuatrimestre, incluso con escasa actividad; a diferencia de lo que deberá acontecer en octubre y, sobre todo, durante noviembre y diciembre. Para este noveno mes de 2025 hay apenas marcadas 4 escalas, con doble presencia del 'Ventura', el navío que protagonizará la primera de las escalas, en la víspera de la festividad de Dolores. Es probable que en conjunto se cierre el mes con la presencia de entre 10.000 y 15.000 viajeros.

La situación será más intensa en octubre, puesto que para el décimo mes del año se espera la concreción de un mínimo de 26 escalas. El programa se deberá abrir el día, por el lujoso 'World Traveller'. El gigante 'Independence of the Seas', con parada el día 17 será el barco de mayor tamaño en octubre, mes que es muy probable que pueda completarse con cerca de 40.000 viajeros.

Abundancia en el tramo final

En cuanto a noviembre y diciembre cabe apreciar que se esperan comportamientos similares para ambos periodos, con al menos 64 escalas en el undécimo mes y un mínimo de 63 en el mes de cierre del ejercicio, considerando las reservas tramitadas por la Autoridad Portuaria de Las Palmas. En conjunto se superará con creces la cota de 100.000 turistas, con opciones de que sean cerca de 140.000 viajeros finalmente. En al menos cuatro fechas coincidirán hasta cuatro barcos en las mismas horas haciendo parada en las aguas de Arrecife.

En lo que a noviembre respecta, la primera de las 64 escalas que hay marcadas deberá ser cosa del gigante 'Mein Schiff Relax', el día 1, fecha en que también habrá que dar servicios a los navíos turísticos 'Sirena' y 'Aida Perla'. Llegarán a coincidir hasta cuatro embarcaciones a lo largo del sábado 8. E igual será el lunes 24.

Y de diciembre cabe apreciar que la primera de las 63 paradas establecidas será cosa el día 1 del 'Celebrity Infinity', siempre y cuando no haya adelanto de otro barco, puesto que en ese lunes también vendrán hasta Arrecife los navíos 'Spirit of Adventure' y 'MSC Sirena'. Coincidirán cuatro cruceros los días 27 y 29.

Playa Blanca acogerá en noviembre un crucero boutique

El director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, confirmó días atrás al alcalde de Yaiza, Óscar Noda, la previsión de la llegada del primer crucero boutique al puerto del Playa Blanca para noviembre. Y habrá más atraques a lo largo de 2026. «Serán barcos de lujo de entre 200 y 400 visitantes de alto poder adquisitivo que quieren vivir experiencias en destino e incluso pernoctar una o dos noches», en versión del regidor.