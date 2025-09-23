Aparcamiento junto al Teatro de San Bartolomé, mejora en curso La actuación está patrocinada por el Consistorio

J.R.S.L. San Bartolomé Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:30

Ya es oficial la adjudicación de las faenas destinadas a adecuar el aparcamiento en la calle Párroco San Martín de San Bartolomé, junto al Teatro Municipal, con financiación local.

Se hará la actuación por Hermanos Tavío Santana, por casi 149.300 euros. Se prevé que la iniciativa esté acabada para finales de año.

Entre otros aspectos, se ha proyectado la adecuación de la rasante, con la nivelación del terreno; y facilitar la escorrentía superficial, para evitar acumulaciones de agua en días de lluvia. Además, como ya se dio cuenta por CANARIAS7, se colocará un nuevo asfalto, al objeto de nivelar el suelo, con el consiguiente aumento de los niveles de seguridad.