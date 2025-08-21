Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Escenario en un emplazamiento novedoso en la playa de El Reducto. COBER LANZAROTE

Antoñito Molina y Alejandro Fernández, en las fiestas de San Ginés

Las fiestas de Arrecife llegan a su parte crucial este fin de semana

José R. Sánchez López

Arrecife

Jueves, 21 de agosto 2025, 22:40

Entre viernes y lunes se podrá disfrutar del tramo final de las fiestas de San Ginés en Arrecife; con abundancia de encuentros musicales de primer nivel; repartidos entre el parque José Ramírez Cerdá, el parque Islas Canarias y la playa de El Reducto. Protagonistas esenciales, Antoñito Molina y Alejandro Fernández, con accesos gratuitos.

Para empezar, este viernes coincidirán dos citas atractivas, al estar marcadas ambas a las 21.00 horas. De un lado en el parque José Ramírez Cerdá, se celebrará el festival folclórico. Por el otro, Antoñito Molina estará sobre el escenario de la playa de El Reducto, este año dispuesto en un emplazamiento novedoso, frente al Cabildo y no en la vertiente junto al Arrecife Gran Hotel.

El sábado será una fecha intensa. Por una parte, por la celebración de la Fiesta de la Chola, en el parque Islas Canarias, desde las 13.30 horas y hasta llegar la medianoche, con Los 600, DJ Maxi, Aseres, Extra, Grupo Bomba y DeLorean. Y habrá también actividad en la playa de El Reducto, con Carmen Hernández, DJVerse, Soge Culebra y Maikel Delacalle, desde las 18.00 horas.

El domingo estará centrada la atención en el parque José Ramírez Cerdá, con el Festival Campesino, desde las 21.30 horas.

Y para culminar las fiestas, para las 20.00 horas del lunes está programado el gran concierto de despedida, con Alejandro Fernández, en El Reducto. Tras la actuación, habrá quema de fuegos artificiales en el mismo lugar.

