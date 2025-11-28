Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Momento del homenaje. COBER LANZAROTE

47 años de la tragedia del 'Cruz del Mar'

Celebrado un acto de homenaje ante el monumento en Naos en honor a las víctimas

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Arrecife

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:02

En homenaje a las siete víctimas mortales del ametrallamiento terrorista del pesquero 'Cruz del Mar', el 28 de noviembre de 1978, en la noche de este viernes se hizo un sencillo acto ante el monumento en su memoria, junto al muelle de Naos en Arrecife.

Como en años precedentes, se depositaron flores en recuerdo de Rafael Salas, José María Hernández, Chano Cañada, Alfredo Marrero, Juan Suárez, Agustín Hernández y Amador Hernández, en presencia de amigos y familiares.

Se contó con Miguel Ángel Rodríguez, uno de los tres tripulantes del navío hundido tras el ataque que pudo salvar la vida tras lanzarse al agua y tener la suerte de esquivar las balas. Consta que fueron rescatados por el pesquero 'Chico Grande' y trasladados a las islas por el destructor 'Churruca'. Oficialmente no se ha podido aún aclarar quiénes fueron los autores del acto terrorista, en aguas del banco pesquero canario-sahariano.

Interpretación coral. COBER LANZAROTE

El acto contó con un responso y con una parte musical a cargo del coro Iris del Mar, como en la cita del pasado año.​

El monumento data de los primeros años de la pasada década, con implicación de instituciones y de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, entre otros.

