Andrés Stinga renuncia el Cabildo, para liderar al taxi en San Bartolomé La baja deberá refrendarse en un próximo pleno

CANARIAS7 Arrecife Lunes, 25 de agosto 2025, 23:41

Andrés Stinga, consejero cabildicio en las filas socialistas, ha decidido renunciar al acta, para dedicarse en exclusiva a su nueva faceta como presidente de la asociación de taxistas Ajey Tamia, en San Bartolomé. La renuncia se deberá validar en una próxima sesión plenaria de la primera Corporación.

Stinga deja la actividad política tras más de un cuarto de siglo en ella, siempre como militante del PSOE. Entre 1999 y 2015 fue concejal en San Bartolomé, tanto en el gobierno, como en la oposición. Con posterioridad asumió responsabilidades en el Cabildo, donde también ha tenido presencia en la oposición, caso del actual mandato; como en el gobierno, caso del mandato pasado.

Vinculado desde temprana edad al sector del taxi en su municipio, días atrás fue elegido presidente de Ajey Tamia, por una amplia mayoría de votos. Releva en el puesto a Echeyde Padrón.

La plaza de Stinga en principio deberá tomarse por Hugo Delgado. Y en caso de renuncia, la responsabilidad pasaría a ser para Paula Corujo. Ambos ya han tenido experiencia en el Cabildo.

La secretaria insular del PSOE, María Dolores Corujo, quien es consejera insular y diputada nacional, ha dado a conocer una emotiva carta de agradecimiento. «Ha sido un orgullo caminar contigo», señala tras antes desearle la mejor suerte posible en su nuevo cometido.