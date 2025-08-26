Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 26 de agosto de 2025
Andrés Stinga, junto con María Dolores Corujo, secretaria insular del PSOE. C7

Andrés Stinga renuncia el Cabildo, para liderar al taxi en San Bartolomé

La baja deberá refrendarse en un próximo pleno

CANARIAS7

Arrecife

Lunes, 25 de agosto 2025, 23:41

Andrés Stinga, consejero cabildicio en las filas socialistas, ha decidido renunciar al acta, para dedicarse en exclusiva a su nueva faceta como presidente de la asociación de taxistas Ajey Tamia, en San Bartolomé. La renuncia se deberá validar en una próxima sesión plenaria de la primera Corporación.

Stinga deja la actividad política tras más de un cuarto de siglo en ella, siempre como militante del PSOE. Entre 1999 y 2015 fue concejal en San Bartolomé, tanto en el gobierno, como en la oposición. Con posterioridad asumió responsabilidades en el Cabildo, donde también ha tenido presencia en la oposición, caso del actual mandato; como en el gobierno, caso del mandato pasado.

Vinculado desde temprana edad al sector del taxi en su municipio, días atrás fue elegido presidente de Ajey Tamia, por una amplia mayoría de votos. Releva en el puesto a Echeyde Padrón.

La plaza de Stinga en principio deberá tomarse por Hugo Delgado. Y en caso de renuncia, la responsabilidad pasaría a ser para Paula Corujo. Ambos ya han tenido experiencia en el Cabildo.

La secretaria insular del PSOE, María Dolores Corujo, quien es consejera insular y diputada nacional, ha dado a conocer una emotiva carta de agradecimiento. «Ha sido un orgullo caminar contigo», señala tras antes desearle la mejor suerte posible en su nuevo cometido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2 Baleària gana la batalla y se queda por 215 millones con el negocio de Armas en Canarias
  3. 3 Tres colombianos en prisión y una ejecución que sigue investigándose
  4. 4 Arucas sanciona con 9.000 euros e incauta dos perros peligrosos tras varios ataques en Montaña Cardones
  5. 5

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  6. 6 Majestuosa UD
  7. 7 El brote hospitalario de salmonela ya va por 19 afectados y se sigue buscando el origen
  8. 8 Clavijo: «Ni por asomo es comparable la situación de Baleares»
  9. 9 Verónica Echegui, el talento que pasó de Juani a ser una de las actrices más versátiles del cine español
  10. 10 Así es Adolfo Utor, el empresario que se ha hecho con el control de Armas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Andrés Stinga renuncia el Cabildo, para liderar al taxi en San Bartolomé

Andrés Stinga renuncia el Cabildo, para liderar al taxi en San Bartolomé