Ampliación del muelle de cruceros, hacia el sur

José Ramón Sánchez López Arrecife Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:12

El tránsito intenso de cruceros que viene acogiendo Arrecife esta década, con previsión de que se mantenga e incluso vaya a más, es la base que tiene en cuenta la Autoridad Portuaria de Las Palmas para encargar un estudio de cara a que se pueda proceder a la ampliación del dique que acoge a los barcos turísticos, junto al muelle deportivo. Se espera tener este informe sobre mediados de 2026, con el punto de partida de que la ampliación deberá ser hacia el sur.

En función de las conclusiones se tomarán las medidas encaminadas a concretar la financiación de las obras a emprender.

En cuanto a las obras en sí, para las mismas habrá que tener en cuenta que se descarta el relleno y que la zona de operaciones del nuevo muelle deberá ser, como mínimo, de 23 metros. La lámina de agua deberá tener uso náutico-deportivo, sin necesidad de un gran dragado y con medidas para contener el oleaje.

Principalmente se aspira a contar con una infraestructuras que permita aumentar la capacidad de buques que puedan atracar simultáneamente en dicho muelle. Con ello, en consecuencia, se dará alivio al dique de Los Mármoles, especialmente en fechas en que puedan coincidir tres y hasta cuatro barcos.

Para la ejecución del estudio se ha abierto un proceso, con vistas al registro de propuestas durante lo que resta de mes y los primeros días de diciembre. Para elaborar el documento se ha previsto un plazo de cinco meses.