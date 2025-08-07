Alejandro Fernández y Los del Río, platos fuertes de las fiestas de San Ginés

Los grandes conciertos tendrán lugar al final de la playa del Reducto. Los festivales, en el parque José Ramírez Cerdá, para no molestar a los vecinos

El alcalde capitalino y el concejal de Fiestas, con las alumnas del taller de pintura que son las autoras del cartel de las fiestas de este año.

CANARIAS7 Arrecife Jueves, 7 de agosto 2025, 16:07

Las fiestas de la capital de la isla comienzan este jueves con el pregón a cargo de la parranda marinera Los Buches y la Coral de Arrecife, en un acto que también rinde homenaje póstumo a Pepe Borges, fundador y director de la parranda marinera Amigos de Portonao.

El cartel de esta edición lo firman las alumnas del curso de pintura del aula de la tercera edad de La Destila, sumando así una participación activa y simbólica de la ciudadanía en el arranque de las fiestas.

Entre los principales atractivos musicales, destaca el concierto del artista mexicano Alejandro Fernández, que actuará el lunes, 25 de agosto, en la playa del Reducto, donde también lo hará Antoñito Molina el día 22. Además, actuarán Los del Río (miércoles 20) y Maikel Delacalle (sábado 23) dentro del festival San Ginés Joven, compartiendo escenario con artistas como Soge Culebra y Carmen Hernández.

El grueso de las actividades se desarrollará en el parque José Ramírez Cerdá, donde se ha reubicado el escenario que este año estará «mirando al mar, para minimizar molestias a los vecinos», explica Echedey Eugenio, concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Arrecife.

Allí tendrán lugar las verbenas, el 36º Festival Campesino con el espectáculo Pasos y Cantos, con Los Campesinos y la participación del grupo Tigaray y Pedro Guerra, el 35º Encuentro de Habaneras y Música del Mar Braulio de León, el 31º Festival Folclórico de Arrecife, tributos musicales y el Festival Internacional de Artes Escénicas El mundo en Lanzarote, en su segunda edición.

Por su parte, el escenario para los grandes conciertos, como los de Alejandro Fernández y Antoñito Molina, se traslada al final de la playa del Reducto, más allá del edificio del Siglo XXI, también con una orientación hacia el mar.

La ciudad contará con distintas zonas para su celebración: la zona del ferial en el solar de Ginory, la zona gastronómica, entre la avenida marítima y la avenida Vargas, y los ventorrillos tradicionales, frente al Ayuntamiento, con su propio escenario y noches dedicadas a parrandas y música de versiones.

También regresa la Terraza de Verano en la travesía del Charco de San Ginés, como punto de encuentro musical y gastronómico.

El programa incluye además actividades en la Playa del Reducto (fútbol playa, voley, hinchables, toboganes y deslizaderas gigantes de agua), Tardeo Joven, Festival de Rock, San Ginés Xperience Dance Edition, Talent Show, la Fiesta de la Chola, Cine de Verano, etcétera, además de todo un programa de Juegos Tradicionales, que se desarrollarán en el Charco de San Ginés, eventos y torneos deportivos y el programa de actos religiosos que culminará el martes 26 y cuya cita más importante será el lunes 25 de agosto con la solemne misa en honor a San Ginés.