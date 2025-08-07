Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde capitalino y el concejal de Fiestas, con las alumnas del taller de pintura que son las autoras del cartel de las fiestas de este año. CBL Lanzarote

Alejandro Fernández y Los del Río, platos fuertes de las fiestas de San Ginés

Fiestas patronales ·

Los grandes conciertos tendrán lugar al final de la playa del Reducto. Los festivales, en el parque José Ramírez Cerdá, para no molestar a los vecinos

CANARIAS7

CANARIAS7

Arrecife

Jueves, 7 de agosto 2025, 16:07

Las fiestas de la capital de la isla comienzan este jueves con el pregón a cargo de la parranda marinera Los Buches y la Coral de Arrecife, en un acto que también rinde homenaje póstumo a Pepe Borges, fundador y director de la parranda marinera Amigos de Portonao.

El cartel de esta edición lo firman las alumnas del curso de pintura del aula de la tercera edad de La Destila, sumando así una participación activa y simbólica de la ciudadanía en el arranque de las fiestas.

Entre los principales atractivos musicales, destaca el concierto del artista mexicano Alejandro Fernández, que actuará el lunes, 25 de agosto, en la playa del Reducto, donde también lo hará Antoñito Molina el día 22. Además, actuarán Los del Río (miércoles 20) y Maikel Delacalle (sábado 23) dentro del festival San Ginés Joven, compartiendo escenario con artistas como Soge Culebra y Carmen Hernández.

El grueso de las actividades se desarrollará en el parque José Ramírez Cerdá, donde se ha reubicado el escenario que este año estará «mirando al mar, para minimizar molestias a los vecinos», explica Echedey Eugenio, concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Arrecife.

Allí tendrán lugar las verbenas, el 36º Festival Campesino con el espectáculo Pasos y Cantos, con Los Campesinos y la participación del grupo Tigaray y Pedro Guerra, el 35º Encuentro de Habaneras y Música del Mar Braulio de León, el 31º Festival Folclórico de Arrecife, tributos musicales y el Festival Internacional de Artes Escénicas El mundo en Lanzarote, en su segunda edición.

Por su parte, el escenario para los grandes conciertos, como los de Alejandro Fernández y Antoñito Molina, se traslada al final de la playa del Reducto, más allá del edificio del Siglo XXI, también con una orientación hacia el mar.

La ciudad contará con distintas zonas para su celebración: la zona del ferial en el solar de Ginory, la zona gastronómica, entre la avenida marítima y la avenida Vargas, y los ventorrillos tradicionales, frente al Ayuntamiento, con su propio escenario y noches dedicadas a parrandas y música de versiones.

También regresa la Terraza de Verano en la travesía del Charco de San Ginés, como punto de encuentro musical y gastronómico.

El programa incluye además actividades en la Playa del Reducto (fútbol playa, voley, hinchables, toboganes y deslizaderas gigantes de agua), Tardeo Joven, Festival de Rock, San Ginés Xperience Dance Edition, Talent Show, la Fiesta de la Chola, Cine de Verano, etcétera, además de todo un programa de Juegos Tradicionales, que se desarrollarán en el Charco de San Ginés, eventos y torneos deportivos y el programa de actos religiosos que culminará el martes 26 y cuya cita más importante será el lunes 25 de agosto con la solemne misa en honor a San Ginés.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un niño de 13 años fallece al sufrir una caída con un patinete en Pájara
  2. 2 Las Palmas de Gran Canaria adjudicó contratos a una empresa que para Promoción no tiene «solvencia»
  3. 3 Sánchez en Lanzarote: un blindaje con mucha polémica
  4. 4 La oferta de Lopesan por los hoteles de Santana Cazorla supera en 1.000 euros a la de Martinón
  5. 5 El Estado no pagará 801.605 euros a Sagulpa por daños en el aparcamiento de San Bernardo
  6. 6 Controlado el conato de incendio en Firgas, pero continúan los trabajos en la zona
  7. 7 Varias noches tórridas e infernales por la subida de las mínimas en Canarias
  8. 8 Tellado exige explicaciones a Carolina Darias por contratos en Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Condenan al SCS a pagar 273.157 euros por la amputación de las piernas a una niña de dos años
  10. 10 «No se ha observado una gran anomalía en la evolución de la sismicidad del Teide»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Alejandro Fernández y Los del Río, platos fuertes de las fiestas de San Ginés

Alejandro Fernández y Los del Río, platos fuertes de las fiestas de San Ginés