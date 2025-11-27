Aire acondicionado de Las Montañas del Fuego; antes de Semana Santa Empieza la instalación de los equipos por la empresa gallega Climatega

Esta semana se ha dado inicio al proceso de instalación de los equipos de aire acondicionado que mejorarán la habitabilidad en el restaurante, tienda e instalaciones anexas en Las Montañas del Fuego. Se tiene intención de que entren los equipos en funcionamiento antes de Semana Santa, toda vez que se ha dado un plazo de diez semanas para completar el proceso.

Para Ángel Vázquez, consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo, «es un hito para la entidad: damos una solución definitiva a un problema histórico que sufrían tanto los trabajadores, como los visitantes», añadiendo que «este nuevo equipamiento nos permitirá activar la estrategia que hemos diseñado para redimensionar el restaurante con la mejor barbacoa natural del mundo».

La instalación, como anticipó CANARIAS7 a comienzos de septiembre pasado, corre a cargo de la mercantil gallega Climatega, fruto de un concurso público. Se adjudicó la iniciativa, con impuestos, por cerca de 444.900 euros.

Desde la firma del acuerdo al inicio de los trabajos ha transcurrido un tiempo notable, a causa de que ha sido necesario hacer trámites para obtener permisos.

Consistirán las faenas en la instalación de los equipos y su conexión al suministro eléctrico del centro, para proporcionar aire acondicionado a unas infraestructuras en las que se registran temperaturas muy elevadas de forma habitual; como consta en quejas de personal y visitantes.

