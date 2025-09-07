Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 7 de septiembre de 2025
Restaurante de Las Montañas del Fuego. C7

Aire acondicionado gallego para Las Montañas del Fuego

Adjudicada la instalación de la maquinaria, por los Centros de Arte, Cultura y Turismo

José Ramón Sánchez López

Yaiza

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:39

El restaurante El Diablo, en Las Montañas del Fuego, estrenará equipos de aire acondicionado en semanas, al haberse cerrado con éxito el concurso habilitado por los Centros de Arte, Cultura y Turismo. Se pondrá el material por una empresa gallega.

En concreto, se ha decidido que la adjudicación corresponda a la mercantil Climatega, entidad con sede central en la localidad coruñesa de Arteixo. Por la operativa a ejecutar en un periodo máximo establecido en poco más de dos meses, a partir del inicio de los trabajos, de las arcas oficiales saldrán casi 444.900 euros.

El desembolso está próximo al presupuesto marcado de salida, fruto del estudio hecho por los técnicos de las tres propuestas sumadas en tiempo y con los protocolos mínimos pedidos.

La empresa adjudicataria interconectará los equipos suministrados con la instalación actual de suministro eléctrico del edificio. Y deberá dejar en perfecto funcionamiento los sistemas de control y mando asociados al equipamiento a instalar; como anticipó CANARIAS7 semanas atrás. La actividad deberá beneficiar a la tienda contigua al espacio de restauración.

Se actúa al tenerse en cuenta las quejas de personal habitual. También constan críticas de un bueno número de los muchos visitantes que a diario pasan por Las Montañas del Fuego, cientos de miles cada año, por las altas temperaturas que se padecen en el lugar a nivel cotidiano. En especial, durante el periodo estival.

El restaurante fue concebido por César Manrique, sin sistema de aire acondicionado diseñado de forma integrada en el edificio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Local localiza tres talleres clandestinos en Los Tarahales
  2. 2 El Gobierno de Canarias declara desde este sábado la prealerta por calima en las islas orientales
  3. 3 Fallece un pintor en Arrecife tras caerse a la vía pública
  4. 4 Biotecnología engancha al alumnado y el primer grado dual de Canarias no cubre las plazas: cara y cruz de las nuevas carreras de la ULPGC
  5. 5 La Guardia Civil, el «músculo» del operativo de seguridad
  6. 6 Los bomberos denunciarán en los tribunales sus condiciones laborales
  7. 7 Piletas pide dimisiones tras la caída de otro árbol
  8. 8 Examen de credibilidad en Burgos
  9. 9

    Día para el sexo oral
  10. 10 Duro correctivo para el CB Gran Canaria ante el Olimpia Milán para arrancar la pretemporada (91-64)

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Aire acondicionado gallego para Las Montañas del Fuego

Aire acondicionado gallego para Las Montañas del Fuego