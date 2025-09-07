Aire acondicionado gallego para Las Montañas del Fuego Adjudicada la instalación de la maquinaria, por los Centros de Arte, Cultura y Turismo

José Ramón Sánchez López Yaiza Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:39 Comenta Compartir

El restaurante El Diablo, en Las Montañas del Fuego, estrenará equipos de aire acondicionado en semanas, al haberse cerrado con éxito el concurso habilitado por los Centros de Arte, Cultura y Turismo. Se pondrá el material por una empresa gallega.

En concreto, se ha decidido que la adjudicación corresponda a la mercantil Climatega, entidad con sede central en la localidad coruñesa de Arteixo. Por la operativa a ejecutar en un periodo máximo establecido en poco más de dos meses, a partir del inicio de los trabajos, de las arcas oficiales saldrán casi 444.900 euros.

El desembolso está próximo al presupuesto marcado de salida, fruto del estudio hecho por los técnicos de las tres propuestas sumadas en tiempo y con los protocolos mínimos pedidos.

La empresa adjudicataria interconectará los equipos suministrados con la instalación actual de suministro eléctrico del edificio. Y deberá dejar en perfecto funcionamiento los sistemas de control y mando asociados al equipamiento a instalar; como anticipó CANARIAS7 semanas atrás. La actividad deberá beneficiar a la tienda contigua al espacio de restauración.

Se actúa al tenerse en cuenta las quejas de personal habitual. También constan críticas de un bueno número de los muchos visitantes que a diario pasan por Las Montañas del Fuego, cientos de miles cada año, por las altas temperaturas que se padecen en el lugar a nivel cotidiano. En especial, durante el periodo estival.

El restaurante fue concebido por César Manrique, sin sistema de aire acondicionado diseñado de forma integrada en el edificio.