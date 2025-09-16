Agosto; el mes de más calor en lo que va de año

J.R.S.L. Teguise Martes, 16 de septiembre 2025, 00:11 Comenta Compartir

El pasado mes se completó con una temperatura media de 26,8 grados; según informe del Centro de Datos del Cabildo. Y con la particularidad de que quedó a cero el registro pluviométrico, como ya había acontecido en los tres meses previos.

Queda agosto como el mes de más calor en lo que va de año, al superar a julio con diferencia notable, pues el séptimo mes tuvo una media de temperatura establecida en 25,4 grados.

Fue más caluroso el mes más tórrido de 2025 que el mes de más calor en 2024; toda vez que en agosto del pasado año la media quedó en justo 26,2 grados.

A cambio, quedó el apunte de 26,8 grados lejos del registro de 27,6 grados de agosto de 2023.

