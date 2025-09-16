Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 16 de septiembre de 2025
Bañistas en agosto en Costa Teguise. C7
Lanzarote

Agosto; el mes de más calor en lo que va de año

No hubo fecha alguna con lluvia, como en los meses previos

J.R.S.L.

Teguise

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:11

El pasado mes se completó con una temperatura media de 26,8 grados; según informe del Centro de Datos del Cabildo. Y con la particularidad de que quedó a cero el registro pluviométrico, como ya había acontecido en los tres meses previos.

Queda agosto como el mes de más calor en lo que va de año, al superar a julio con diferencia notable, pues el séptimo mes tuvo una media de temperatura establecida en 25,4 grados.

Fue más caluroso el mes más tórrido de 2025 que el mes de más calor en 2024; toda vez que en agosto del pasado año la media quedó en justo 26,2 grados.

A cambio, quedó el apunte de 26,8 grados lejos del registro de 27,6 grados de agosto de 2023.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se entrega a la Policía José el del Buque, investigado por presuntos delitos de narcotráfico
  2. 2 Canarias en prealerta: la Aemet mantiene los avisos y desvela el día en que los termómetros llegarán a su máximo
  3. 3 Un operario muere al caer con una excavadora por una ladera en las obras de la carretera Telde%u2013Valsequillo
  4. 4 La GC-1 se atasca en el primer lunes de normalidad lectiva
  5. 5 11 guaguas atacadas en la primera jornada de huelga en el transporte regular de viajeros de Las Palmas
  6. 6 Las Fuerzas Armadas engrasan en Canarias su defensa aérea ante posibles amenazas: «Estamos preparados»
  7. 7 Ultimátum a Sanidad: si no anulan este lunes la convocatoria de los exámenes habrá huelga
  8. 8 El bono infantil ha llegado a 1.492 escolares de 25 escuelas municipales y 60 privadas
  9. 9 Los médicos canarios confirman la huelga: será indefinida y a partir del 23 de septiembre
  10. 10 Recuperan el cadáver de un hombre entre kilos de basura en un garaje de Lanzarote

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Agosto; el mes de más calor en lo que va de año

Agosto; el mes de más calor en lo que va de año