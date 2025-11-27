Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 27 de noviembre de 2025
Centro Socio-Cultural de La Asomada. C7

Adecuar el Centro Socio-Cultural de La Asomada; en máximo 140 días

El Ayuntamiento de Tías contempla una inversión de más de 281.500 euros

José Ramón Sánchez López

Tías

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:16

A lo largo de la primera mitad de 2026, en un máximo 140 días, deberá ejecutarse la mejora del Centro Socio-Cultural Achimencey, en La Asomada; si se cumple el plan de trabajo previsto por el Consistorio de Tías. La actuación ya está licitada.

De salida se cuenta con un presupuesto de más de 281.650 euros. Y se ha marcado el 9 de diciembre como el día final para el registro de posibles ofertas.

Se contempla la renovación de la instalación eléctrica, como ya se ha hecho en otros recintos similares en el municipio. Se colocarán placas fotovoltaicas.

También se harán cambios en materia de fontanería y a nivel de accesos, lo que provocará el cierre temporal del inmueble.

