Adecuar el Centro Socio-Cultural de La Asomada; en máximo 140 días El Ayuntamiento de Tías contempla una inversión de más de 281.500 euros

José Ramón Sánchez López Tías Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:16 Comenta Compartir

A lo largo de la primera mitad de 2026, en un máximo 140 días, deberá ejecutarse la mejora del Centro Socio-Cultural Achimencey, en La Asomada; si se cumple el plan de trabajo previsto por el Consistorio de Tías. La actuación ya está licitada.

De salida se cuenta con un presupuesto de más de 281.650 euros. Y se ha marcado el 9 de diciembre como el día final para el registro de posibles ofertas.

Se contempla la renovación de la instalación eléctrica, como ya se ha hecho en otros recintos similares en el municipio. Se colocarán placas fotovoltaicas.

También se harán cambios en materia de fontanería y a nivel de accesos, lo que provocará el cierre temporal del inmueble.

Temas

sociedad

Tías

Obras

Infraestructuras