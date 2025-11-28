Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 29 de noviembre de 2025
Pleno en Los Jameos del Agua. C7
Lanzarote

Acuerdo cabildicio para que los estudiantes en el extranjero reciban ayuda económica

El pleno se celebró en Los Jameos del Agua, coincidiendo con la adopción de la Carta Mundial del Turismo Sostenible +30

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Haría

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:55

Comenta

El pleno de noviembre del Cabildo tuvo desarrollo este viernes en Los Jameos del Agua, para armonizar la sesión con el acto institucional de la adopción de la Carta Mundial del Turismo Sostenible +30. Entre varios acuerdos de interés, hubo luz verde a reformar las bases que rigen el reparto de ayudas a los estudiantes que salen fuera de sus municipios a cursar enseñanzas, para incluir a quien va al extranjero.

Cumplido el paso, a expensas de aspectos administrativos, es muy probable que pueda tener vigor la medida en la convocatoria que se dé en 2026, se dio a entender en la sesión que presidió Oswaldo Betancort; quien en un punto prolijo dio detalle de cómo se han ejecutado inversiones en la isla en materia de aguas.

Por otro lado, prosperó la propuesta de Armando Santana para que se articule un plan insular de prevención de ahogamientos; ante la evidencia de que cada año se pierden sobre una decena de vidas.

Y se tomó conocimiento del Plan de Acción para la Sostenibilidad del Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial, aprobado por unanimidad, en Consejo de Gobierno, en octubre. El documento «marca el rumbo para asegurar su futuro», según sentenció Oswaldo Betancort; con amplios beneficios para el grueso del sector primario.

Fayna y Zonzamas, yacimiento

Hay que resaltar, asimismo, que salió adelante la propuesta socialista, defendida por Ariagona González, para que el yacimiento arqueológico de Zonzamas para a denominarse de Fayna y Zonzamas; como forma de reconocer el papel que desempeñaba la mujer en la sociedad maho en Lanzarote en la etapa prehispánica.

