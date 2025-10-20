El acceso controlado al Parque Natural de Los Volcanes tendrá 20 operarios El Cabildo licita el servicio a estrenar en 2026, una vez que se ha adjudicado la compra de guaguas eléctricas por parte del Consistorio de Tinajo

José Ramón Sánchez López Tinajo Lunes, 20 de octubre 2025, 23:23

El actual otoño se antoja crucial para que en 2026, en una fecha por concretar aún, entre a operar a pleno rendimiento el sistema de control del Parque Natural de Los Volcanes, con accesos limitados. Para el estreno del operativo, primeramente habrá que ver cómo culmina el proceso abierto por el Cabildo para ceder a un tercero la gestión. Se tiene por seguro que el sistema funcionará con un mínimo de una veintena de operarios.

Para un año de actividad, con opción de extenderse prórrogas hasta un máximo de un lustro, se cuenta con un presupuesto próximo a 600.000 euros. El contrato permitirá «proteger mejor uno de los espacios más frágiles y emblemáticos de la isla, pero también generar empleo de calidad y especializado», según Samuel Martín, consejero insular de Paisaje y Soberanía Alimentaria.

Hasta el 3 de noviembre habrá de plazo para registrar propuestas, con vistas a que la decisión oportuna pueda darse a conocer a comienzos del año venidero. De este modo habrá tiempo de preparar la logística y de formar a los profesionales que se harán cargo directo del nuevo servicio; a expensar de la recepción de las guaguas eléctricas. El operativo se basará en las pruebas con guaguas de combustión que se llevaron a cabo durante la pasada primavera, con la base principal establecida en Mancha Blanca.

«Contaremos con 3 conductores de guaguas, 6 personas para vigilancia y control de accesos, 4 informadores ambientales, 3 operarios de mantenimiento, 3 de limpieza y un coordinador del proyecto, es decir, un equipo preparado para garantizar la conservación, la seguridad y el buen uso del Parque Natural de Los Volcanes», en versión del consejero.

Sistema pionero en Canarias

Este servicio formará parte de la Estrategia de Uso Público del Parque Natural de Los Volcanes y del nuevo modelo insular de gestión de espacios protegidos impulsado por el Cabildo. Es un sistema pionero en Canarias; que combina sostenibilidad, movilidad colectiva, conservación del paisaje y mejora de la experiencia turística, con financiación pública.

En cuando a las guaguas, es de prever que puedan estar en la isla sobre mediados de 2026, a tenor de lo ya contado por CANARIAS7. La compra se cerró días atrás por el Ayuntamiento de Tinajo, aprovechando financiación trasladada por el Cabildo. Las dos guaguas eléctricas de mayor tamaño, de entre 8 y 12,3 metros de largo, harán rutas a Caldera Blanca y Volcán del Cuervo, fruto de un desembolso de 792.000 euros. Y habrá una tercera guagua, de menor tamaño, a cambio de 339.300 euros, para recorridos por el casco urbano de Tinajo.

«Este paso nos permite avanzar hacia un modelo inteligente de uso público que compatibiliza la conservación del paisaje con el disfrute de quienes nos visitan. Somos conscientes del enorme valor ambiental de Los Volcanes y, por eso, estamos implantando un sistema pionero en Canarias», según el presidente cabildicio, Oswaldo Betancort.

Instalaciones eléctricas para las guaguas, 445.700 euros

En los primeros meses de 2026 deberán estar montadas las instalaciones eléctricas necesarias para que las nuevas guaguas puedan operar con normalidad, en Mancha Blanca. Para ello, primeramente deberá cerrarse con éxito el proceso abierto por el Consistorio de Tinajo, con un presupuesto de algo más de 445.700 euros. Una vez que se firme el contrato, los trabajos se deberán ejecutar en un periodo máximo de tres meses, según consta en las bases oficiales.