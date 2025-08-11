Abre el nuevo paso inferior bajo la LZ-2, en Playa Honda

El método constructivo usado, frecuente en obras ferroviarias pero poco habitual en obras de carreteras, se ha empleado por primera vez en Canarias y ha requerido de la participación de empresas internacionales especializadas. Los dos cajones centrales que conforman el paso inferior fueron construidos en los márgenes de la carretera y posteriormente empujados hasta su posición definitiva

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, ha abierto al tráfico el vial del nuevo paso inferior de la LZ-2 en la localidad de Playa Honda, en el término municipal de San Bartolomé.

Con la apertura del nuevo eje transversal se da por concluida la actuación que ha creado un nuevo paso inferior bajo la LZ-2, paralelo al actual, y que desde hoy sirve de comunicación entre la zona residencial de Playa Honda y la zona Industrial y comercial situada al otro lado de la autovía. El nuevo paso inferior cuenta con un diseño que facilita tanto el tránsito peatonal como rodado, favoreciendo la comunicación vial, peatonal y ciclista.

La infraestructura dispone de una acera peatonal de 5,50 metros de anchura, un carril bici segregado de 3,50 metros, una franja ajardinada de 1,90 metros y un carril de circulación para vehículos de 5,50 metros, garantizando la convivencia segura entre los diferentes modos de transporte. Además, incorpora seis lucernarios en la cubierta que proporcionan iluminación natural, mejorando la experiencia de quienes transitan por ella.

Este proyecto destaca no solo por sus beneficios en movilidad, sino también por el procedimiento innovador constructivo empleado, que lo convierte en una obra singular en el archipiélago.

Los dos cajones centrales que conforman el paso inferior fueron construidos en los márgenes de la carretera y posteriormente empujados hasta su posición definitiva, bajo la LZ-2, mediante una operación de alta precisión.

La estructura fue desplazada lentamente a una velocidad de 1 a 2 metros por hora, utilizando una batería de gatos hidráulicos que permitieron llevar la estructura hasta su posición definitiva, bajo la LZ-2. Este método, frecuente en obras ferroviarias pero poco habitual en obras de carreteras, se ha empleado por primera vez en Canarias y ha requerido de la participación de empresas internacionales especializadas en este tipo de operaciones.

Los emboquilles del paso inferior se ejecutaron in situ en los márgenes de la carretera una vez colocados los cajones, completando una obra que minimizó los tiempos de afección al tráfico de la LZ-2 y aportó una solución técnica de vanguardia.

Las obras, adjudicadas a la empresa Señalizaciones Villar S.A. por 3,8 millones de euros, permitirán desviar alrededor de 9.000 vehículos diarios de las glorietas de acceso a Playa Honda, reduciendo de forma significativa la congestión en uno de los puntos más transitados de la isla.

Con esta actuación, se regeneran espacios actualmente saturados, se potencia la movilidad sostenible y se facilita el tránsito peatonal hacia áreas de gran actividad como supermercados y comercios, consolidando así una conexión más eficiente.