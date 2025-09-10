Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Profesionales en un puesto artesanal en la tarde de este miércoles. COBER LANZAROTE

Abierta la 36ª Feria Insular de Artesanía

Este año se cuenta con la presencia de profesionales venidos desde Texas

CANARIAS7

Tinajo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:27

En la tarde de este miércoles, con una ronda de discursos oficiales, tuvo lugar a la inauguración, en Mancha Blanca, de la 36ª Feria Insular de Artesanía, con patrocinio principal del Cabildo y apoyo de Gobierno de Canarias y Consistorio de Tinajo.

Se cuenta con la presencia de unos 120 puestos, incluidos varios para especialistas venidos desde Texas, desde la ciudad de San Antonio, como delegación invitada.

La actividad operará hasta el lunes, con horario sin interrupción, con apertura de puertas a las 10.30 horas y cierre a las 21.30 horas.

Momento del discurso de Oswaldo Betancort. COBER LANZAROTE

Al acto de estreno acudieron el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort; la consejera de Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín; el alcalde de Tinajo, Jesús Machín; la consejera de Artesanía del Cabildo, Aroa Revelo; y el consejero de Cultura, Jesús Machín Tavío; junto con un representante de los artesanos y artesanas de San Antonio de Texas.

Se han habilitado aparcamientos, en abundancia, en la amplia parcela en la parte opuesta a la entrada principal, junto a la ermita. Este año hay protagonismo para las soletas, calzado singular que fue muy habitual a nivel agrario.

Delegación de San Antonio de Texas. COBER LANZAROTE

Se ha previsto que el jueves 11 de septiembre sea una jornada especialmente dedicada en la 36ª Feria Insular de Artesanía a las personas mayores de Lanzarote y La Graciosa, con actividades coordinadas por la primera Corporación.

Hay previstos varios talleres, con el cupo de inscripciones cubierto en la mayor parte de los casos.

